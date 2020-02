Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Chiarelli il numero dei casi di coronavirus accertate in Cina ha raggiunto quota 24367 non è giornata segnata da un balzo ho dei contatti che nelle ultime 24 ore hanno toccato 3187 persone i nuovi decessi sono 67 tutti nella provincia focolaio 492 il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia la provincia del del primo e principale focolaio è stata ricoverata in via precauzionale al policlinico di Verona un’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la copia cinese contagiata dal coronavirus è attualmente in prognosi riservata allo Spallanzani a chiamare i sanitari è stato il marito della donna languido il leader venezuelano che si oppone al regime di Maduro è stato a sorpresa tra gli ospiti della casaBianca Durante il discorso sullo stato dell’Unione pronunciato dal presidente americano Donald Trump è sul discorso Trump ha affermato che il presidente Nicolas Maduro è un tiranno che fa del male alla sua gente perché gli americani sono a fianco al popolo venezuelano nella sua Battaglia per la Libertà Vesuvio imbiancato Dai primi fiocchi di neve lo spettacolo che si è mostrato questa mattina gli abitanti di Napoli e provincia le temperature rigide delle scorse ore hanno consentito che si formato uno strato Nevoso ben visibile anche dalle abitazioni più distanti dal vulcano di Napoli e i comuni della fascia Costiera al momento c’è un vento freddo e le nuvole a tratti ricoprono la visuale del Vesuvio non si placa la polemica politica dopo la richiesta al Ministero della Salute da parte di 4 governatori che il periodo di previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche i bambini che frequentano le scuole da lega presentato Inoltre un ordine del giorno del Consiglio regionale della Liguria chiedendo al governo un’intensificazionesanitari su studenti e docenti il Festival di Sanremo 2020 aperto con la benedizione di Fiorello che è entrato dalla platea vestito da prete nel primo scambio sul palco dell’Ariston con l’amico Amadeus Fiorello ironizza sui rischi che corre il conduttore e direttore artistico sono gli attimi che precedono la fine della tua carriera ti levano pure i soliti ignoti il parente misterioso quello fai la gente cancella i selfie con te Tu non devi pensare al casa quelli che stanno qua ma quelli che hai lasciato a casa Era meglio il Festivalbar Ricordati e Remo si entra papà e si esce Papeete concludere citando la discoteca che questa è stata è stata palcoscenico privilegiato di Matteo Salvini ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa