Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta ascarelli Udine una bambina di 11 anni di nazionalità polacca è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Treviso a causa di traumi riportati dopo essere caduta con gli sci l’incidente si è verificato ieri il pomeriggio a 3 km da Forni di Sopra Udine la bambina sarebbe caduta per cause in corso di accertamento mentre scendeva lungo la pista insieme con altri sciatori avrebbe battuto violentemente il capo immediatamente soccorsa è stata trasportata all’ospedale di Treviso è stata ricoverata in via precauzionale al policlinico di Verona un’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la copia cinese contagiata dal coronavirus attualmente in prognosi riservata lo Spallanzani di Roma e chiamare i sanitari è stato il marito della donna Colpita da febbre mentre era a casa la donna è stata portata inper essere sottoposto al test insieme ai due figli sono stati eletti i presidenti delle due commissioni Vacanti del Senato confermando l’accordo raggiunto ieri sera dalla maggioranza che nomine transitoria da rivedere a metà legislatura alla guida della Difesa Laura garavini d’Italia viva che prende il posto della leghista Donatella Tesei eletta a ottobre dove l’attrice dell’Umbria a capo della Commissione Lavoro Susy matrisciano del 5 Stelle che sostituisce il ministro del lavoro Nunzia catalfo anche lei 5 Stelle il Festival di Sanremo Amadeus debutta con una media di 10 milioni 58000 telespettatori e delle 52,2% di un risultato in termini percentuali che il più alto del 2005 festival condotto da Paolo Bonolis ha ottenuto il 54,10% la prima parte della prima serata è stata seguita da 12 milioni 480spettatori con il 51,2% di share la seconda da 5 milioni 709 Mila con il 56,2% di tutto per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa