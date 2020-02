Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluto ancora dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo e apriamo con la cronaca a Bologna tutti assolti con la formula perché il fatto non sussiste gli imputati a Bologna nel processo rito abbreviato per il crac Mercatone Uno il reato contestato era bancarotta fraudolenta per distrazione dopo che il gruppo Domenico truppa ha letto il dispositivo della sentenza Alcuni imputati hanno abbracciato i difensori a giudizio c’erano anche le tre figlie del fondatore Romano cenni scomparso nel 2017 una bambina di 11 anni di nazionalità polacca è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Treviso a causa dei traumi riportati dopo essere caduta con gli sci incidente si è verificato ieri pomeriggio a 3 km da Forni di Sopra Udinebambina sarebbe caduta per cause in corso di accertamento mentre scendeva lungo la pista insieme con altri sciatori e avrebbe battuto violentemente il capo immediatamente soccorsa è stata trasportata all’ospedale di Treviso con l’elicottero del SUEM di Pieve di Cadore abbiamo raggiunto risultati incredibili è il nostro paese di nuovo rispettato nel mondo Donald Trump ha il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti a un congresso americano più che mai diviso sul suo ufficio ma il nostro paese non è mai stato così forte dice la Turchia sostiene terroristi in Siria lo hanno detto stamani del Ministero della Difesa Siriano citate dai media governativi di D’Amato e riferimento ai miliziani che combattono nella regione nord-occidentale di idlib contro le forze realiste e che Sono sostenute direttamente o indirettamente da Ankara due giorni fa scontri senza precedenti tra le forze turche quelle di Damasco hanno provocato decine di morti stendinoed effetto karaoke per il ritorno di Albano e Romina al Festival di Sanremo 33 anni da Nostalgia canaglia introdotti dalla figlia Romina è che all’epoca era colora il festival nel Albano e Romina scendono le scale dall’ariston mano nella mano ma il leone di Cellino inciampa in uno scalino Dopo nostalgia canaglia la coppia d’oro del pop ingrana con il medley sulle note delle della siepe ci sarà felicità prima di proporre l’inedito Raccogli l’attimo scritto da Cristiano Malgioglio in platea ad applaudire ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa