Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sfiorano quota 500 i morti per il coronavirus nel mondo mentre il contagio livello globale montano 24590 7 casi e le persone guarite sono circa 1000 vittime di una normale sindrome influenzale la donna ricoverata a Verona per accertamenti dopo aver accusato sintomi febbrili data merce dal test effettuato al dipartimento malattie infettive del policlinico di Verona che risultato negativo sono invariate le condizioni della copia cinese ricoverata da una settimana allo Spallanzani la pericolosità di un contagio coronavirus E tangibile durante le udienze celebrate dei giudici di pace per la convalida delle espulsioni di migranti clandestini che si tengono nei centri di permanenza e rimpatrio E cioèHa violato l’ordine di allontanamento dal territorio dello stato anche per i reati di clandestinità perciò l’associazione Nazionale giudice di pace chiede con urgenza al governo e alle autorità competenti con una misura idonei per la loro tutela l’Italia invecchia aumenta la domanda generata dalla faccia più anziana della popolazione la spesa degli over 65 nel nostro paese vale 200 miliardi di quasi un quinto dell’intero ammontare dei consumi delle famiglie lo stima il Centro Studi di Confindustria che prevede che questa percentuale sale al 25% del totale nel 2030 il 30% nel 2050 l’invecchiamento della popolazione si legge è una delle sfide più importanti per molti sistemi economici soprattutto per l’Italia che si caratterizza per una popolazione mediamente molto longeva 83 anni le regole Unione Europea bilancio hanno in parte aiutato alla correzione degli squilibri aumentato la difesa contro gli shock ma allo stesso tempo il debito resta elevatoRipeti aspetto l’impostazione di politica di bilancio è stata prociclica Inoltre i conti pubblici non sono orientati alla crescita lo scrive la commissione Unione Europea nel documento che avvia le applicazioni sulla revisione del patto di stabilità e le sue successive espansioni le scalette ammettono possibilità di variazione quando l’abbiamo rivista proprio io ho pensato che il preludio di Rogeno fosse uno Start ritardante al monologo di Lula lo ha spiegato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta negando che ci sia stato alcun la censura legata a posizioni politiche dell’ ex Pink Floyd ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

