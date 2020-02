Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli ultime di ricerca guidato da uno tra i massimi scienziati cinesi schierati line Joan nella lotta nuovo coronavirus non sono importante scoperta ha riferito si tratta dei risultati emersi da due farmaci la beadle e il darunavir che possono effettivamente mi girai di rose nelle cellule in vitro ha detto la professoressa dell’università la scienziata ha spostato il suo Team nella provincia dello hubei epicentro dell’epidemia puntando a rafforzare il trattamento dei nuovi pazienti degli almeno 23 morti il bilancio di una valanga Che ha travolto un gruppo di persone su un bus e loro soccorritori nella provincia orientale turca di Ivan lo riferisce la Protezione Civile Turchia le attività diTortona Ilaria proseguono secondo le autorità sotto cumuli di neve ci sarebbero ancora 10-15 persone intrappolate Quelle finora trapin Salvo sono invece più di 30 presidente cinese XI Jin Ping ha ricevuto nel pomeriggio il premier cambogiano te con Senna alla grande sala del Popolo in base a quanto riferito dai media ufficiale di cui ha dato conto anche il Ministero degli Esteri nel corso del briefing on-line con i media i miei impegni per portare la riforma per abbreviare i tempi dei processi Consiglio dei ministri di ciascuno si assumerà le sue responsabilità lo ha detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede parlando con i giornalisti al termine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato Speriamo questa edizione con il Festival di Sanremo questa sera all’uscita di Big in gara prevede Piero Pelù Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante pinguiniCome creare Tosca Francesco Gabbani Paolo Jannacci era ancora Junior Kelly Giordana Angi e Michele Zarrillo le scalette ammettono possibilità di variazione e quando l’abbiamo rivista proprio pensato che produce di Roger Waters se fosse uno starter ritardante al monologo di gola l’ho spiegato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta Comunque il festival Ieri sera è stato un ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa