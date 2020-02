Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 5 febbraio spazio all’informazione coronavirus il numero dei casi in Cina ha raggiunto quota 24324 di contagi nelle ultime 24 ore riguardano 3887 persone i pazienti guariti e di Messi con successo 898 morti sono saliti a quota 492 Equitalia 321 paesi che Pechino ringrazia per il sostegno degli aiuti di fronte all’emergenza un amico si vede nel momento del bisogno sostiene la voce del Ministero degli Esteri la lista non ci sono gli Stati Uniti in Giappone Intanto almeno 10 passeggeri su navi da crociera in quarantena positive test non avevano il giuramento anche ad un Kong per positività fido verno del Colonia annunciato che tutti i visitatori dalla Cina saranno tenuti è un periodo di quarantena degli Stati Uniti nel suo discorso sullo stato dell’Unione davanti ad un congresso americano più che mai diviso su impeachment è il presidenteTrampolini indica risultati ottenuti assicura che manterrà le promesse ricorda gli accordi commerciali raggiunti il muro con il Messico e gli spazi per porre fine alle guerre americane nel Medio Oriente garantisce che il meglio deve ancora venire Promette che non c’era anche il socialismo distrugga l’America ad assistere al discorso anche fare il gelo con la speaker Nancy pelosi che al termine del discorso ne ha stracciato con disprezzo la sua poi torniamo in Italia un passo ritmo sostenuto quanto sollecita da Facebook e il premier Giuseppe Conte per rispondere con efficacia e concrete alle esigenze dei cittadini e spiega tutti uniti con i ministri Parlamentari che si sono impegnati a sostenere il governo intanto sul fronte della prescrizione crescono le spinte per un possibile rinvio dell’entrata in vigore delle nuove norme e il premier annuncia un vertice sulla giustizia il leader di Italia viva Matteo Renzi dice che il governo non insisto non voglio cambiare schieramento a giustizialismo in chiusura andiamo a Roma molti cittadini sono esasperati dal traffico soprattutto in quei doni che si sentono poco tutelati molti lamentano disagi e MariaTony che altri denunciano un comportamento aggressivo di alcuni mezzi pubblici Questa mattina un autobus ATAC il numero 280 numero del mezzo 5927 raccontano alcuni testimoni alle 9:58 davanti alla stazione Lepanto ha quasi investito un pedone che stava attraversando la strada raccontano l’autista del mezzo pubblico ha sfidato il pedone che aveva la mano alzata mentre attraversava chiedeva al mezzo di fermarsi e fa l’autista nel cielo ignorata proseguito molto lentamente guardando negli occhi il cittadino ha unito che è quasi stato investito un momento di paura e tensione e poi l’autista del mezzo ha risposto alle lamentele del cittadino insultandolo sono episodi gravi i testimoni che l’azienda possa prendere provvedimenti nei confronti dell’autista del mezzo è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa