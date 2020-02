Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione insic Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura sono invariate le condizioni della coppia cinese ricoverata da una settimana lo Spallanzani di Roma marito e moglie sono ancora in terapia intensiva dopo che ieri le loro condizioni si erano aggravate Verona intanto ricovero precauzionale per un addetta dell’albergo dove soggiornò per una notte la coppia Colpita da febbre mentre a casa È stata portata in isolamento per essere sottoposto ai test i tuoi due figli hanno manifestato sin ritenuti riconducibili all’influenza stagionale sono in isolamento a casa è il numero dei casi di coronavirus in Cina ha raggiunto quota 24324 i contagi nelle ultime 24 ore guardano 3887 persone i pazienti guariti inizi con successo sono 898 morti sono saliti a quota 492 Equitalia tra i 21 paesi che Pechino ringrazia per il sostegno gli aiutiniemergenza un amico si vede nel momento del bisogno sostiene la portavoce del Ministero degli Esteri la lista non ci sono gli Stati Uniti in Giappone Intanto almeno 10 passeggeri di una nave da crociera in quarantena positivi ai test in isolamento anche ad un Kong per tre positività il governo dell’ex Colonia annunciato che tutti i visitatori dalla Cina saranno tenuti a un periodo di quarantena torniamo in Italia Cambiamo argomento il Sanremo di Amadeus debutta con una media di 10 milioni 58000 telespettatori con il 52,2% di share risultato percentuale che migliora quello dello scorso anno quando la prima serata del Baglioni Ibiza aveva fatto segnare il 49,5% di share con 10 milioni 86 mila telespettatori via del via tornassi Fiorello Il pianto di Tiziano Ferro lo mangia Mia Martini fine del sogno di una vita che si realizza dice Amadeus la giuria demoscopica premia le vibrazioni seconda Elodie e terzo gli ho dato andiamo a Roma in chiusura molti cittadini sono esasperati dal traffico soprattutto i pedoni che si sentono poco tutelati molti lamentano disagi e barriere architettonicheun comportamento aggressivo anche dei mezzi pubblici Questa mattina un autobus ATAC 280 numero identificativo delle mezzo 5927 raccontano alcuni testimoni intorno alle 9:58 davanti la stazione della metro Lepanto a quasi investito un pedone che stava attraversando la strada raccontano l’autista del mezzo pubblico ha sfidato il pedone che arriva la mano alzata mentre attraversava chiedeva al mezzo di fermarsi ma l’ho vista del bussola ignorata subito molto lentamente e guardando negli occhi il cittadino impaurito che quasi stato investito un momento di paura e tensione fa l’autista del mezzo al risposta alle lamentele del cittadino insultandolo Stone episodi gravi testimoni Spero ora che l’azienda prendere provvedimenti nei confronti dell’autista del mezzo è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa