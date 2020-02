Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio o Giuliano o Ferrigno prima di ricerca guidato da lì line One X massimi scienziati cinesi schierati nella lotta al nuovo coronavirus e annunciato un’importante scoperta lo riferisce un quotidiano locale si tratta dei risultati emersi da due farmaci che possono effettivamente inibire il virus nelle cellule in vitro Ma è stato di malattia infettiva e Massimo Galli dell’università di Milano e primario dell’Ospedale Sacco spiegati lavora con farmaci già noti la pura ancora lontana i medici del One children Hospital hanno invece riferito che le donne in gravidanza positivo al coronavirus potrebbero trasmetterlo al loro bambino durante la gestazione erano intanto quasi 500 i morti da una normale sindrome influenzale la donna ricoverata a Verona per accertamenti dopo aver accusato sintomi febbrili si tratta di una ditta dell’albergo dove soggiornò per una notte la copia cineserisultato positivo al coronavirus è ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma te lo danno a si attende ora il test dello Spallanzani quello dell’ ospedale di Padova centro di riferimento regionale per il coronavirus ogni tanto invariate le condizioni di tuo marito e moglie sono ancora in terapia intensiva dopo che ieri le loro condizioni si sono aggravate Cambiamo argomento le regole europee di bilancio hanno in parte aiutato la correzione degli squilibri aumentato la difesa contro gli shock ma allo stesso tempo il debito resta elevato in alcuni paesi è spezzato l’impostazione di politica di bilancio è stata prociclica scrive la commissione europea che vuole rivedere il patto di stabilità diventato troppo complesso proprio trasparente e poco prevedibile per il commissario Gentiloni Paesi con maggior debito dell’Italia tra questi devono tenere sotto controllo il debito pubblico Ma non si può immaginare una situazione in cui investimenti transizione ambientale possono essere preclusi ai paesi che hanno un debito elevato un’ultima notizia in chiusura il mese che si appena chiuso gennaio è stato il più caldo di Samlivello globale battendo il primato della gennaio 2016 + 0,03 ° medi rilevare copernicus climate Change Service precisando che in Europa l’incremento è stato di 3,1 ° sul periodo di riferimento 1981-2010 Cristallo invece a gennaio 2007 secondo anno più caldo in Europa l’incremento è di 0,2 ° è tutto grazie per averci seguito le news alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa