Ultime Notizie Roma del 05-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Luigi studio blitz contro la mafia 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere Sono state eseguite questa mattina rivolti ad altrettante persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa scambio elettorale politico mafioso estorsione e danneggiamento tra gli arrestati anche due esponenti politici sono l’ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello accusato di associazione mafiosa e dell’assessore comunale di Trapani Ivana Inferrera indagata per voto di scambio politico-mafioso ordinanze in Sicilia nel Trapanese questa mattina a Palazzo Chigi vertice sulla torino-lione con il premier Giuseppe Conte e vice premier Salvini è Di Maio del Ministro delle Infrastrutture DaniloIntanto ieri primo giorno da segretario del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla guida del Partito Democratico ha lanciato un appello Da Torino non si rompano i bandi per la TAV sarebbe criminale perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro ha detto nel capoluogo piemontese anche Di Maio che presenta il fondo nazionale per l’innovazione Mentre per i 5 Stelle il Sottosegretario buffagni boccia la torino-lione come opera di 20 anni fa Salvini insiste individuabile un compromesso ci sono punti di contro il governo non rischia assolutamente sulla Tav il presidente francese Emmanuel Macron invece ha scritto una lettera aperta ai cittadini europei è giusto il tempo di un nuovo rinascimento europeo e annuncia una serie di proposte concrete per l’avvenire del continente prima tra tutte la revisione totale dello spazio Schengen per ripristinare la libertà in sicurezza inclusa una poliziafrontiere è un ufficio europeo dell’asilo tra le altre proposte la creazione di un consiglio di sicurezza europeo con il Regno Unito per preparare le decisioni collettive dell’Unione Europea di difesa sul reddito di cittadinanza Chi presenterà domanda tra il 6 ed il 31 marzo avrà risposta dall’INPS tra il 26 e il 30 aprile la domanda sarà accolta a maggio Partirà il pagamento lo ha spiegato la Consulta dei CAF che ha dato via libera alle 3:00 accordo con INPS e risposta arriverà per SMS o per email se la domanda verrà ti arriverà un messaggio da poste per la consegna della carta per il momento è tutto vi auguro una buona giornata

