Ultime Notizie Roma del 05-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato firmato ieri sera del premier Giuseppe Conte il decreto sul contrasto al contenimento del coronavirus da oggi è fino al 15 marzo scuole chiuse università Chiuse il ministro del lavoro annunciato la titolare Nunzia catalfo sta studiando misure per aiutare le famiglie con figli dubbi sull’efficacia del provvedimento di chiusura degli istituti da parte del comitato tecnico scientifico il governo replica Palazzo Chigi ha deciso di agire adottando il principio della massima applicazione nel provvedimento anche restrizioni per teatri cinema con sospensioni per eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire Il rispetto della distanza di sicurezza interpersonali di almeno un metro e 39 misure che come ministro del lavoro sto mettendo a punto per fronteggiare il problema del coronavirus ci sono i rapportamento del fondo di integrazione salariale l’estensione sull’intero territorio nazionale della cassa integrazione in deroga benefitporto Ricky non sono coperti da altri ammortizzatori sociali o che sono occupati in aziende che li hanno terminati intervento che riguarderà il settore privato compreso quello agricolo l’ho detto ieri il ministro del lavoro e delle pubbliche sociali Nunzia catalfo tutte le competizioni sportive si disputeranno a porte chiuse la Federcalcio ha ufficializzato ieri sera decisione Così come ha fatto precedentemente dalla Federtennis la gara di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud in programma il 7 marzo si giocherà senza pubblico la serie A tra a porte chiuse fino al 30 marzo nessun posticipo per il momento per le olimpiadi di Tokyo il presidente del Comitato Olimpico internazionale Ha ribadito che giochi prenderanno il via Come previsto il 24 luglio mi ha superato le 3 mila vittime il bilancio dei morti per il coronavirus in Cina secondo i nuovi dati diffusi dalla Commissione Sanitario Nazionale le ultime 24 ore sono stati registrati 31 nuovi decessi 139 nuovi contagi il totale dei positivi nel paese ora di 80409 casi confermati in Corea del Sud si registranoaltri 438 nuovi casi che portano 5766 numero dei contagi nel paese l’Australia adotta misure più stringenti per Kiev dall’Italia Cambiamo argomento conosco Joe biden è una persona perbene ma abbiamo visioni diverse del futuro Spero che ci potremo confrontare In tutto sono i battiti deve spiegare molte cose gli elettori il giorno dopo il supereroe dei Bernie Sanders si presenta nel suo quartier generale baffington inverno e lancia la sfida il suo principale Rivale per la casa bianca che ha vinto 10 stati su 14 Sanders denuncia l’aggressione la sua campagna è stata paragonata al coronavirus e l’invasione nazista della Francia è morto nella notte l’ex segretario generale dell’ONU Perez de cuellar l’ho annunciato il figlio di origine peruviana però aveva 100 anni ed è stato il quinto segretario generale delle Nazioni Unite dal 1982 al 1991 Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa