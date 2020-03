Ultime Notizie Roma del 05-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da Francesco Vitale coronavirus oggi 28 morti 116 feriti ministro dell’istruzione conferma scuole chiuse fino al 15 marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto sull’emergenza attività didattica sospesa nelle scuole nelle Università di tutta Italia fino al 15 marzo complessivamente sono 3089 i contagiati dal virus comprese vittime persone guarite trovi guariti sono arrivato 276 con un incremento del 72,5% In totale sono stati eseguiti Quasi 30.000 Tamponi e sono arrivate a 3198 dei morti nel mondo per il 90 3455 contagi 50700 le persone guarite continuano a calare del nuovo infezioni In Cina 119 gli ultimi contagi numeri entrati invece in Corea del Sud dove se ne sono registra516 riapre il Louvre positivo un funzionario del Consiglio Europeo per lo MS con misure rapide cisive si può fermare il virus andiamo all’estero è miliardario si ritira dalle primarie democratiche appoggio Joe biden nella corsa alla Casa Bianca non si legge in una nota Bloomberg ha deciso di ritirarsi dalla corsa per la casa bianca dopo il flop superturismo che lo ha visto vincere Samoa malgrado l’enorme investimento oltre mezzo miliardo di dollari Nella campagna elettorale proprio in vista del suo per martedì delle primarie democratiche americani e cambiamo decisamente argomento l’associazione provincia famiglia lancia un grido d’allarme proprio mentre sono in corso le audizioni in commissione giustizia sulle politiche di contrasto al omotransfobia e dopo notizie che dal 30 marzo si passerà direttamente la discussione sul testo in aula alla camera e poi al Senato lanciando la nuova campagna shock Per sensibilizzare l’opinione pubblica contro i pericoli nascosti per la libertà di ognuno Nella proposta zam Abbiamo ascoltatoil vicepresidente di Pro vita e famiglia Jacopo coghe verrà discussa alla camera il testo di legge Zan contro la transfobia ci sembra assurdo che siamo stati invitati sono stati auditi solamente due dei nostri esperti su una lista di 100 g presentato in questo momento in cui c’è un’emergenza sanitaria italiana ma mondiale vediamo che non sia un’emergenza del paese la legge può provocare a Sofia Anzi noi che crediamo sia una legge liberticida e stanno facendo di tutto per farla per velocizzare i tempi per discutere a provarla in aula diciamo alla chetichella Ecco che per questo abbiamo fatto questa campagnaè partita ieri da Roma e poi ci toccherà anche tre città principali città italiane per richiamare l’attenzione sia mediatica sia della popolazione italiana per questo tempo una pensione non solo nel messaggio che arriva colpisce ma anche da dei veri testimonial reali che hanno messo la propria faccia il proprio volto per dire il loro no E per dare l’appoggio alla vostra la vostra Onlus abbastanza a casa del pasticcere pasticceria realmente esistito un pasticcere americano che a causa dell’ omofobia lui si è rifiutato di fare una torta per delle per delle nozze tra persone dello stesso sesso è stato portato in giudizio a diversi gradi di giudizio grazie a Dio alla fine è stato assolto in ultimo grado però sono stati anni di processi specie di avvocati perché si è rifiutato di fare una cotta per dueuna coppia dello stesso sesso questo ce l’ha rifiutato semplicemente un bacio al suo credo religioso che adesso vediamo se riesco te questo ci sembra veramente assurdo soprattutto parliamo in Italia dove i casi accertati dalla polizia dal oscard che è un sostituto apposta da un serbatoio che controlla le varie vari tipi di violenza le violenze per discriminazione di genere Anche se non sarebbe corretto sono circa una quarantina l’anno in Italia risulta 3 paesi più diciamo che Franklin Europa è tra i primi posti quindi non è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa