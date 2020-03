Ultime Notizie Roma del 05-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio scuole e università chiuse da oggi fino al 15 marzo prossimo ieri sera il premier Conte ha firmato il decreto sul contratto e contenimento del coronavirus ma dubbi sull’efficacia del provvedimento di chiusura sono giunti dal comitato tecnico-scientifico Palazzo Chigi replicato di aver agito nel segno del principio della massima precauzione il premier per alcuni investimenti ed otterremo il modello del Ponte Morandi ricordate Genova quel modello ci insegna che quando il nostro paese viene colpito stargli al ministro degli Esteri Luigi Di Maio gli italiani stanno reagendo con compostezza insieme riusciremo a superare questo momento e sulla chiusura delle scuole sindacato ANIEF pensa anche di proporre della proroga fino alle vacanze di Pasqua il presidente del sindacato Marcello pacifico è anche intervenuto i nostri microfoni sul temaprecariato sentiamo le ultime sentenze della Cassazione hanno riscritto il tema dei diritti dei Lavoratori precari della scuola italiana e anche di chi entra di ruolo dopo gli anni di precariato innanzitutto già 4 anni fa hanno finalmente decretato che chi lavora a tempo determinato dare lo stesso trattamento di ruolo di chi ha pianto mi terminato da questa primigenia sentenza ne sono scaturite a te Grazie l’azione incessante degli avvocati della niaf che hanno portato altri temi fondamentalmente diventati giurisprudenza 1 chi è stato precario per i piedi di precariato diritto alla retribuzione professione docenti o allergia quel compensi accessori per il personale ATA stiamo parlando ancora di chi è entrato di ruolo nella ricostruzione di carriera ha diritto al riconoscimento per intero degli anni di Hitlere non défini 4 anni siete seducenti educatore data Con evidenti e scatti e arretrati che prenderà avrebbe dovuto prendere durante il periodo dei primi 16 anni di carriera è ancora nella ricostruzione di carriera il diritto ad avere lo stesso trattamento economico e giuridico da sicuro dopo il 2011 riservate chiesa d’assoluto prima se volevamo andare un anno di precariato sono sentirci importantissime Anna descrivere la vita di migliaia di lavoratori importante rivolgersi anche questo momento di diffusione di coronavirus anche telematicamente telefonicamente acque gli sportelli che rimangono attivi allenatore telematicamente per tutti persone della per tutte le persone della sorella per andare a impugnare entro i termini Comunque dai provvedimenti ricostruzione di carriera primanon ricevuti potrebbero portare più di €50000 di arretrati per ogni è importante per ogni lavoratore è importante e Quindi aspettati in contatto con un fine di portare avanti questo contenzioso di avere quello che gli spetta visto che purtroppo ancora oggi la normativa contrattuale legislativo non è cambiato si sta pensando la possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter con voucher si tratta di proposte per le quali ci sono in Corso valutazioni economiche l’annuncio arriva dalla ministra per la famiglia Elena Bonetti che parla anche delle ipotesi di congedi straordinari per i genitori intanto la Valle d’Aosta registri primi due probabili casi di coronavirus lo comunica alla presidenza della Regione Aggiungendo che tamponi Sono stati inviati all’istituto superiore di sanità per la conferma alle persone risultati positive manifestano sintomi lievi 39 misure che si stanno mettendo appunto per tutelare il lavoro nei giorni dell’emergenza la ministra Nunzia catalfo Annuncia il rafforzamento del fondo di integrazione salariale l’estensione sull’intero territorio nazionale dellaintegrazione in deroga beneficio di lavoratori che non sono coperti da altri ammortizzatori sociali o che sono occupati in aziende che li hanno terminati intervento che riguarderà il settore privato compreso quello agricolo tutte le competizioni sportive che si disputeranno a porte chiuse la Federcalcio ha ufficializzato la decisione Così come in fatto precedentemente dalla Federtennis dakara di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud del 7 marzo si giocherà senza il pubblico pizzeria sarà a porte chiuse fino al 30 marzo nessun posticipo per il momento per le olimpiadi di Tokyo il presidente del Comitato Olimpico internazionale Thomas Bach Ha ribadito i giochi Avvia Come previsto il 24 luglio e tra le altre notizie La motrice di un treno in servizio da Strasburgo a Parigi è deragliata questa mattina il macchinista è rimasto ferito lo hanno reso noto le ferrovie francesi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa