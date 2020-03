Ultime Notizie Roma del 05-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo partiamo con il coronavirus scuole e università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo una decisione presa dal governo seguendo la linea della massima precauzione non ho il comitato tecnico-scientifico avete evidenziato dubbi sulla sua efficacia è ancora sospensione in tutto il paese come per le donne rosse di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura in qualsiasi luogo partite competizioni sportive compresa la serie a porte chiuse sport di base che non si ferma ma solo a condizione che vengano rispettate le raccomandazioni dell’istituto superiore di sanità di Novara una nuova stretta per tentare di arginare la diffusione del coronavirus con i malati che hanno ormai superato i 2700 per l’intero Facebook anche in Valle d’Aostaregione fino a ieri che non aveva contagiati fa registrare i primi due probabili casi a comunicarlo alla presidenza della regione che aggiunge che i tamponi Sono stati inviati all’istituto superiore di sanità per la conferma sto pensando alla possibilità di sostegno per i prossimi delle baby sitter con i voucher si tratta di proposte per le quali ci sono in Corso valutazioni economiche anche i nonni che sono così Preziosi nel Welfare la nostra società e oggi vanno tutelati quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra bambini e nonni con congedi straordinari per i genitori sono misure che dovranno arrivare fin da ora ho detto il ministro per la famiglia Elena Bonetti alla trasmissione Circo Massimo ha superato le 3000 vittime il bilancio dei morti per il coronavirus in Cina secondo i nuovi dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 nuovi decessi 139 nuovi contatori totale dei positivi nel paese è ora di 80409 casimorto l’ex segretario generale dell’ONU lo hanno annunciato i figli di origine peruviana Perez aveva 100 anni ed è stato il quinto segretario generale delle Nazioni Unite dal 1982 al 1991 conosco Joe biden ed è una persona perbene ma abbiamo visioni diverse del futuro e spero che ci potremmo confrontare in giro nei dibattiti deve spiegare molte cose agli elettori il giorno dopo il super Bernie Sanders si presenta nel suo quartier generale a Burlington in Vermont e lancia la sfida principale Rivale per la casa bianca che ha vinto 10 stati su 14 Berni denuncia le aggressioni alla tua campagna è stata paragonata al coronavirus all’invasione nazista fai del tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa