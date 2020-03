Ultime Notizie Roma del 05-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale è stata una scelta di sospendere fino al 15 marzo le scuole con la possibilità di riconsiderare rimodulare la scelta in base a quello che sarà lo scenario epidemiologico che andremo a fare giorno per giorno ha detto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli in conferenza stampa non escludendo la possibilità di un allungamento della misura potrebbe configurarsi questo evento ha risposto Infatti A chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile un allungamento dei tempi incoraggiamo i paesi che vogliono sapere quanta parte della loro popolazione è stata contagiata con il 19 iniziare a fare i test sulle persone con sintomi e quanto afferma dalle o.m.s. responsabile tecnica del programma per le emergenze siamo 8 settimane dall’iniziodell’epidemia e abbiamo già identificato il virus abbiamo la sequenza genetica la PCR è il test sierologico questa mole di conoscenze non ha precedenti per una nuova malattia la California ha dichiarato lo Stato d’emergenza per il coronavirus dopo aver registrato il primo morto a causa del virus la decisione è stata presa mentre il numero delle vittime negli Stati Uniti è arrivato a 11 stati con il maggior numero di casi sono quello di Washington e la California anche La Contea di Los Angeles ha dichiarato ieri lo stato di emergenza sono almeno una ventina le persone ferite Di cui una in condizioni gravi nell’incidente del treno ad alta velocità sulla tratta Strasburgo Parigi a quanto annunciano le autorità francesi inserita in condizioni gravi sarebbe il conducente del ptv deragliato Questa mattina è che secondo l’emittente bfmtv dovrebbe essere trasportato in ospedale abbiamo sentito linkato e improvvisamente abbiamo realizzato che il treno era finito fuori Ladyper lunghi secondi ha rallentato inclinandosi leggermente su un lato di un testimone citato dalla rete o news tutti gli occhi del mondo Oggi sono rivolti al nostro incontro la persona idlib è molto tesa e sono certo che le decisioni che prenderemo serviranno ad alleviare la tensione lo ha detto il presidente turco erdogan Enel corto dei saluti di rito Cremlino prima dell’inizio dei negoziati con bladimir Putin e di tutto per ora Grazie della sposa appuntamento alle prossime news

