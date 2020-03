Ultime Notizie Roma del 05-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale alla redazione in studio Roberto Sardelli apriamo con il coronavirus positivo al coronavirus due assessori della regione emilia-romagna si tratta del neo assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini e della neo quest’ora alla montagna Barbara Lori lo comunica la regione in una nota negativa il presidente Stefano Bonaccini già questa mattina gli altri componenti della giunta sono stati sottoposti ai test per il coronavirus Lori e Donini sono in buone condizioni e si trovano presso le loro abitazioni dove rispetteranno il periodo di isolamento ed è atteso per oggi il via libera al Decreto del presidente del consiglio con le nuove misure sanitarie contro il coronavirus Mentre domani il Consiglio dei Ministri darà il via all’iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardil’esame del DL con misure economiche il bollettino dello Spallanzani nell’ospedale ci sono 56 pazienti ricoverati sono tutti in condizioni cliniche che non desta preoccupazione ricezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio il governo la chiusura di tutte le scuole per gli effetti del coronavirus e lo confermano fonti ministeriali chiarendo che ancora nessuna decisione è stata presa al riguardo l’ipotesi della chiusura delle scuole in tutta Italia A quanto si apprende da fonti di governo uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e ministri a Palazzo Chigi in corso oggi nel mondo una carenza di dispositivi protettivi dalle mascherine e guanti dovuta la conseguenza dell’ epidemia di coronavirus e le aziende dovrebbero aumentare la produzione del 40% per far fronte all’emergenzaAMS in un comunicato in cui sottolinea che a causare l’aumento della domanda ci sono anche fenomeni come l’accaparramento e l’utilizzo errato Intanto il museo del Louvre è stato riaperto era chiuso da domenica per i timori sul coronavirus e di almeno una migrante ucciso e altri 5 feriti il bilancio degli scontri di stamani con la polizia greca al confine turco dove sono ammazzata e migliaia di donne che cercano di entrare nell’Unione Europea lo riferisce il prefetto della provincia frontaliera turca che accusa la polizia di Atene di aver sparato utilizzando anche proiettili veri e sta per ora la fiera di Hannover un appuntamento importante per l’industria dell’automazione e dell’energia in Germania che nel 2020 era in programma tra il 20 e il 24 aprile in questo caso però l’appuntamento viene soltanto rimandato l’evento si terrà Infatti a luglio dal 13 al 17 la fiera ospita 6000 espositori di 70 paesi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossimeBuon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa