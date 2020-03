Ultime Notizie Roma del 05-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno l’okay alla relazione sulla nuova richiesta di flessibilità è l’inizio dell’esame del secondo decreto sulle misure economiche anti corona di rose sono all’esame del governo dopo l’ok e allo sforamento dai caldi di parte da 3,6 miliardi Ma si potrebbe andare oltre dal governo partirà la lettera all’Unione Europea in cui viene comunicata la decisione sull’esecutivo Mercoledì 11 marzo l’aula del Senato esaminerà l’autorizzazione allo spostamento di calcio propedeutica Alvaro il decreto con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza e la chiusura delle scuole un sacrificio che serve che va fatto lo spiega Franco Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità per ogni da giungere perché la situazione senza precedenti il contributo Chi era misura puntare nel contenimento del virus in che percentuale non lo sappiamo e quindi neanche per quanto tempo durerà dal Presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio Brusaarriva un appello alla cittadinanza rispetto delle raccomandazioni arrivato ieri dal governo anche se possono crearci qualche piccolo disagio dice affrontato è stato spiegato vuol dire fare un favore ai vicini e al nostro paese dopo la decisione di sospendere le lezioni nelle scuole e università per fare fronte alla diffusione del coronavirus Ci sta pensando alla possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter con voucher proposte per le quali ci sono in Corso valutazioni economiche della ministra per la famiglia Elena Bonetti che parla anche delle ipotesi di congedi straordinari per i genitori la regione Toscana decide di rimborsare al personale delle Asl la spesa baby-sitter per orario scolastico di filippini 2 di positività in Valle D’Aosta ora tutte le regioni risultano colpite dal virus ultime notizie in chiusura le autorità palestinesi hanno stabilito dopo la scoperta di quattro sospetti casi positivi in un albergo nella zona di la chiusura di tutte le chiese e moschee per 14 giorni la disposizione che riguarda anche la Basilica della Natività poca gente in Vaticano a Roma in una piazza San Pietro quasi deserta non ci sono stile metal detectorgli accessi in Basilica attività religiose sospese nella grande moschea di Roma domani niente preghiera del venerdì è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa