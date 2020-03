Ultime Notizie Roma del 05-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno fate le informazioni emergenza coronavirus incrociamo i paesi che vogliono sapere quanta parte della loro popolazione è stata contagiata con il codice 19 iniziare a fare i test sulle persone con sintomi conferma dal VMS la responsabile tecnico del programma per le emergenze Chiama 8 settimane dall’inizio dell’epidemia e abbiamo già identificato il virus abbiamo la sequenza genetica e il test sierologico questa mole di conoscenze non ha precedenti per una nuova intanto la California dichiara lo stato di emergenza dopo il primo morto a causa dell’infezione negli Stati Uniti il numero delle vittime è arrivata ad 11 a San Francisco bloccato dalla nave da crociera dopo che 11 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio hanno mostrato sintomi un uomo di 71 anni gratuito a bordo della nave nella crociera precedente è morto dopo avere contratto la malattia e mentre viaggi in Corea del Sud stuprano porta a6000 arrivasse una letteraleader nordcoreano Kim jong-un ce la farete a superare le difficoltà scrive in Cina superate le 3000 vittime 80 mila i contagi rinviata la visita di stato del presidente cinese in Giappone l’economia ai ministri della Opel che hanno concordato di ridurre la produzione di greggio di 1,5 milioni di barili al giorno e risposta all’emergenza coronavirus riferisce Bloomberg citando alcuni delegati presenti a quella riunione dell’opec più precisando però che nella riunione intaglio produttivo è stato respinto dalla Russia per la decisione finale bisognerà aspettare domani quando si concluderà il vertice migranti in chiusura la Turchia inviare al confine con la Grecia mille genti delle forze speciali per evitare i respingimenti di profughi da parte delle Guardie di frontiera di Atene l’annuncio del Ministro dell’Interno di Ankara dopo essersi recato questa mattina la frontiera Secondo la tua sono intanto 138647 migranti che si sono diretti dalle zone interne verso la frontiera con la Grecia per cercare di entrare nell’ue dopo che Ankara annunciato che non l’avrebbe più fermati è tutto grazie per avercitornano alla prossima edizione

