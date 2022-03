Ultime Notizie Roma del 05-03-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Vigno la guerra in Ucraina un’apertura di lische dispiaciuto che la nato non intervenga vuol dire che non vuole risolvere il conflitto con la diplomazia lo dice il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov aggiungendo a una prima idea militari Umanitaria mariupol la prof aggiunge non si è presentato nessuno mentre le autorità municipali della città affermano che i russi non stanno osservando la tregua annunciata da Mosca lungo tutto il percorso concordato a Mario Paolo attendono di essere acquatici a 200.000 persone Intanto il presidente dell’Ucraina zielinski akusala nato per la decisione di non introdurre una no-fly zone sul paese ha deliberatamente deciso di non con uccelli sopra l’Ucraina dice come evidenzia la cena in un videomessaggio pubblicato su Facebook nato accusa ancora Denise che ha dato luce verde nell’altro i bombardamenti su città e villaggi dell’Ucraina tutte le persone che moriranno d’ora in poi prosegueanche per colpa vostra per la vostra debolezza e mancanza di unità e telefonato fa il presidente russo Putin è il cancelliere tedesco scholz il presidente russo ha manifestato la sua disponibilità al dialogo a condizione tutte le richieste di Mosca siano soddisfatte dalla smilitarizzazione e di notificazione dell’Ucraina lo status neutrale non nucleare del paese Mosca chiede poi che lacrime annessa l’Ucraina nel 2014 è riconosciuta come territorio russo che ti esercitata la sovranità in tre confini amministrativi delle regioni separatiste agguato ad una troupe televisiva di Sky News britannica Filmato in diretta alle porte di Kiev in cui in cui la loro automobile viene bersagliato da decine di proiettili inviato rimane ferita alla schiena vetricamera me ne ricevi due colpi sul giubbotto antiproiettile il filmato visibile sul sito di Sky News UK mostra in soggettiva l’agguato con quella che punta a terra all’interno dell’automobile quando gli occupanti cercano di ripararsi doveva dire cercato di uscire ora torniamo in Italia lutto nel mondo della politica è morto l’ex ministro Antonio Martino economista viva 70è stato ministro degli Affari Esteri e della Difesa rispettivamente nei governi Berlusconi a Davide a Forza Italia nel 1994 I primi passi in politica l’aveva compiuti con i liberali memorabili le sue divergenze per la posizione liberista in economia con l’ex ministro Giulio Tremonti più volte mattino lo accuso anche interventi a Montecitorio delle posizioni i liberali e anti mercato è tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa