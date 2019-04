Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a 10 giorni dalla conferenza ONU per risolvere la crisi generale Star parte alla conquista di Tripoli delle truppe sono 80 km dalla capitale anche se per ora si tratta solo di scaramucce la preoccupazione è forte e la compra in programma dal 14 al 16 aprile a rischio il governo di Francy Italia Gran Bretagna e Stati Uniti sono profondamente preoccupati per i combattimenti nei pressi di Carini Lidia & Resort sono tutte le parti e le tensioni che ostacolano le prospettive Nella mediazione politica dell’ONU così Recita una dichiarazione congiunta fumata nera sulle banche via libera al Decreto crescita ma Salvo intese un duro scontro in consiglio dei ministri la paziente dice Luigi Di Maio Giovanni Tria La Lega Nord governo cambi passo decreto crescita c’è e conta il primo a voler accelerare Si sottolinea il premier si incarica di una nuova difficile mediazione come vedrai risparmicoinvolti nelle crisi bancarie il MoVimento 5 Stelle chiede di tenere la linea dei rimborsi diretti e senza contenzione ma che così sera avrebbe avvertito Tria Conte dovrà assumersi la responsabilità di firmare per i rimborsi il ministro non intende firmare enorme rischio di procedura Europea è il garante della privacy come una multa da €50000 all’associazione rosso di Davide Casaleggio ridevano importanti venerabilità nella piattaforma usata dal Movimento 5 stelle lusso dovrà adempiere in tempi 3/10 e 120 giorni alle richieste del Gran Premio di garantire adeguate misure di trasparenza sicurezza li devi girare CPT commenti Enrica Sabatini braccio destro freddo e socio di rosso il PD presenta un’interrogazione al governo affinché via garanzie sulle decisioni prese con la piattaforma emerge inoltre il giorno del euro parlamentari del Movimento 5 Stelle Casaleggio è andato in procura esposto denuncia contro alcuni gruppi di clone tra gli iscritti a Rousseau Naviga verso Lampedusa la cordina vedi con 64 migranti soccorsi a bordo dopo essersi diretta nord. versosi trova a meno di 30 miglia da Lampedusa e chiesto al centro di coordinamento Marittimo italiano di indicare il porto sicuro dopo averlo fatto nella notte anche con Malta altre vite mentre il rischio da 1 mg straniera abbiamo scritto al governo tedesco perché si faccia carico dei problemi abbiamo diffidato la nave dalle entrare nelle acque italiane averti Salvini la Farnesina conferma e blocchi una nota a verbale al Ministero degli Esteri tedesco tentare di entrare in acqua italiane sarebbe considerato una minaccia di buono sia la figura dello Stato sostanziali progressi sono stati fatti nelle trattative con gli Stati Uniti in tema di scambi commerciali lo afferma il presidente cinese si ingenting secondo quanto riportato da americani ha chiesto una rapida conclusione dei negoziati sul testo di accordo sul commercio è rimarcato che è necessario una strategica la leadership per un sano instabile sviluppo delle relazioni tra due Paesi da parte sua il americano Trump e afferma che la cosa potrebbe essere raggiunto in quattro settimane i piloti del volo et702 piantato si 10 marzo se minuti dopo il decollo da Addis Abeba hanno seguito tutte le procedureandate da voi per le manovre del 737 Max non sono riusciti a controllare l’aereo e quanto risulta dal rapporto preliminare sul disastro in cui sono morte 157 persone tra cui 8 italiani che sottolinea il difetto del software di piloti delle Sofia Airlines non avrebbe dovuto essere a piede libero spider-man Cry di 27 anni che si è consegnato le forze dell’ordine a Torino confessando l’omicidio di Stefano Leo l’uomo era stato condannato un anno e se il trattamento di famiglia con una sentenza diventa definitiva che per lui comportava il carcere secondo fonti interpellate dall’ansia ci sarebbe stato un ritardo un intoppo nella trasmissione di documenti della Corte d’Appello procura Presso il tribunale il tribunale Invece lei riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione di Raffaele Borrelli terzo dei giovani coinvolti nel presunto stupro della 24enne di Portici del vano ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano dei quali sono accusati anche Alessandro Brescia Antonio Cozzolino anche loro carcerati dalle risate nelle scorse settimane era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa