Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a una decina di giorni dalla conferenza ONU per risolvere la crisi generale a far parte la conquista di Tripoli le sue truppe Sono a 27 km dalla capitale anche se per ora si tratta solo di scaramuccia la preoccupazione per la tua invidia è forte la conferenza Nazionale in programma dal 14 al 16 aprile a rischio i governi di Francia Italia Emirati Arabi Uniti Gran Bretagna e Stati Uniti sono profondamente preoccupati per i combattimenti nei pressi di Lidia che risultano tutte le parti e ridurre le tensioni che ostacolano le prospettive di una mediazione politica dell’oro così Recita una dichiarazione congiunta anche mostra spera che non si arrivi all’uso della forza Cambiamo argomento ancora politica dopo un consiglio dei ministri durato circa 3 ore secondo quanto si apprende è stato approvato il DL crescita con la formula Salvo intese con all’interno anche la norma solitaria al centroc’è anche il nodo di rimborsi risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie vince la linea Di Maio sul risarcimento dei risparmiatori truffati riferiscono Fonti del MoVimento 5 Stelle la norma sui rimborsi non entra infatti che mi chiedeva il ministro dell’economia Giovanni Tria nel decreto crescita di Maria ferma dopo il Consiglio dei Ministri non vogliamo che i risparmiatori ricevono risarcimenti diretti senza nessun arbitrato contenzioso lunedì il presidente con te parlerei di te perché tutto si fa con dialogo dalla Lega invece filtra grande insoddisfazione troppi noi troppa lentezza Serve un cambio di tasso vogliamo più concretezza Ci aspettiamo risposte per i reali per risparmiatori ma basta che poi devono partire i cantieri opere flat Tax bisogna togliere la burocrazia inutile riformare il codice degli appalti fare la riforma della giustizia per avere tempi certi multa di €50000 per l’associazione rosso lo ha stabilito il garante per la privacy dal momento che sulla piattaforma Rousseau restano alcune importanti venerabilità rispetto alle quali autoritenuta intervenirenonostante alcuni aspetti della sicurezza siano stati migliorati modo significativo Come si legge in uno dei passaggi del provvedimento sul database WhatsApp valga la replica dell’associazione rosso e affidata un post sul blog delle stelle Speriamo ci sia un uso politico del garante della privacy Antonello Soro è che possa risentire della sua pregressa appartenenza il PD il garante privacy dovrebbe tutelare tutti non solo le persone del suo partito aggiungere associazione puoi garante della privacy essere un esponente politico di un partito noi riteniamo di no e non ci sentiamo tutelati alcuna maniera intanto si apprende che nel giorno delle votazioni per l’europarlamentare del MoVimento 5 Stelle Casaleggio Presidente dell’Associazione ha sporto denuncia contro alcuni giochi di chilometri tra gli iscritti alla piattaforma Rousseau si muove verso Lampedusa L’Ancora della nave della nave GTA III con 64 migranti soccorsi tra cui decidono i tuoi bambini dopo essersi diretta Nord la nave ha puntato Il Timone verso ovest si trova a circa 30 miglia da Lampedusa la curvy avrebbe chiesto al centro di coordinamento Marittimo italiano l’indicazionee la notte quando si trovava in acqua è talmente ti aveva chiesto alle autorità della Valletta a stretto giro arrivato il commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini altre vite hai messo il rischio di stranieri in direzione Italia nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema è dal Viminale abbiamo diffidato la nave dalle entrare nelle acque italiane è una mappa della Farnesina minaccia la sicurezza dello Stato cambiamo ancora argomento ci sono i dipendenti personale in camice bianco amministrativi davanti alla sede ASP di Cosenza ieri le sigle sindacali hanno indetto un’assemblea plenaria la quale oltre un centinaio di lavoratori dell’azienda sanitaria Provinciale manca la politica Ma con i rappresentanti locali della città della Tre manifestanti si percepisce che i rapporti sono i minimi termini la testimonianza di una sanitaria ormai parecchio tempo che è tutto il personale di tutta la è ridotto al lumicino non riusciamo neanche più a garantire i Lea i dipendenti lavorano in condizioniveramente veramente un disastro disastrate disumane e turni straordinario e anche per per i nostri diritti per fasce per la produzione proprietà anche l’arrivo dell’estate di questo non parliamo perché la popolazione si triplica e le persone sono sempre i dipendenti sono sempre in numero insufficiente sia per i pensionamenti e anche per idee per le ferie perché sono un diritto conquistato veramente con il sangue arrivare se si capisce dalla quanto male Allora guardi questo il personale qualcosa è arrivato in sostituzione di qualche malattia ma i pensionamenti non sono stati sotto è tutto in relazione Antonello Troya da Francesco Vitale ancora lavori di una buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa