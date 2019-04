Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il giorno dopo il Consiglio dei Ministri che ha sancito rinvio sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie il ministro Tria rassicura vogliamo pagare tutti nel più breve tempo possibile ovviamente secondo le regole perché altrimenti non si possono pagare il mentisce tensione nel governo non mi sento sotto attacco andiamo avanti tranquillamente annunciando che il Def arriverà la prossima settimana incontrerà obiettivi di bilancio e chiarire inquadramento economico altri arriva il sostegno del europeo moscovici è l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto un attore solido credibile affidabile che aiuta l’Italia in caso lei sarà il Centro oggi di un incontro del consiglio di sicurezza ONU chiesto dalla Gran Bretagna e ho inviato speciale ghassan salamé farà il punto sulla situazione lo riferisce la missione diplomatica britannica al Palazzo di Vetro intanto anche Le brigate disabili a ovest di Tripoli hanno dichiarato guerra contro le forze del Maresciallo Khalifamarcia verso la capitale i miliziani hanno ripreso il controllo di un check point nei pressi di Sormani catturando avevano 10 soldati gli affari sei mantenuta per tutta la notte fuori dalle acque territoriali italiane a poche miglia da Lampedusa Corvina vede lunedì tedesca a bordo perché ha fatto un gran ti sopporta mercoledì scorso al largo della Costa clinica di giovara finora Dunque il comandante della nave Ha rispettato l’ordine intimato dal Viminale a non entrare in acqua italiane negando così il porto sicuro richiesta trattative diplomatiche Sono in corso tra un po’ d’italiano per arrivare a una soluzione il garante della privacy come una multa da €50000 all’associazione rosso Davide Casaleggio rilevando importanti venerabilità nella piattaforma usata dal Movimento dovrà adempiere in tempi tra 10 e 120 giorni alle richieste del garante per garantire adeguate misure di trasparenza e sicurezza CPT commenti Enrica Sabatini braccio destro di Casaleggio e sociali rosso il PD presenta un’interrogazione al governo affinché via garanzia sulle decisioni prese con la piattaforma emerge inoltre che nel giorno dell’EuropaCasaleggio è andato in procura ha sporto denuncia contro alcuni profili clone tra gli iscritti a Rousseau e ora spazio alla lettura i libri la linea al nostro Fabrizio giulimondi il premio Campiello una base c’è già abituata la bellezza grazie alla sua lunga narrazione intima delicata sulla sua famiglia e sulle altre famiglie Calabro Arbarei sulla terra e sulle radici iniziata con due mari e almeno per ora terminata con la sua tredicesima opera Il banchetto di nozze e altri Sapori Della Mondadori essere sviluppati da bellezza essere Avvolti da un lungo bacio caldo dove non c’è morte ma soltanto un incorruttibile inno alla vita alla propria storia il cibo che quella vita è quella storia avvolgere assicura il banchetto di nozze e altri Sapori è uno scrigno letterario il breve romanzo della raccolta di racconti una volta aperto sorprende il lettore con un florilegio di Sapori di colori di odori Sapori colori odori che vengono da lontanouna comunità fuggita da Albania dal dominio Ottomano del 400 e residenti in Calabria pregne di costumi e usanze pietanze Summit in questo Scrigno letterario parole italiane calabrese albanese tedeschi che vengono buttate assaporato dorate le sentirete bruciore perché sono cosparse di peperoncino Samsung della fragranza di un pane che i suoi libri precedenti come la festa di ritorno il ballo tondo la felicità dell’attesa e vivere per addizione altri viaggi per rilanciare il loro nei composti da Fattori convivialità affetti familiari origine un Amarcord che passa dai nonni e nipoti transitando ve lo stesso scrittore si vive per azioni sommando gusti antichi e Sapone uscita nuovi provenienti da altre regioni da altri mondi come la polenta la nduja che unisce settentrione e meridione d’Italia il banchettoi sapori della scoperta dei sentimenti autentici fra i genitori e fra questi ai propri figli tra fidanzati sentimenti antichi in un altro modo toccati dalle vicissitudini della vita perché sono imputabile duri come la sfericità della terra calabrese e la legnosità degli altri con cui si fa il fuoco davanti alla chiesa del paese La notte di Natale il banchetto di nozze e altri Sapori Della Mondadori Carmine Abate buon proseguimento di ascolto

