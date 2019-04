Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 11:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta il Presidente del Consiglio Europeo Donald tusk e vuole proporre un rinvio flessibile di 12 mesi per la brexit e lo riferisce una fonte Europea citata dalla BBC il suo permetterebbe Regno Unito di lasciare l’Unione Europea Prima se il Parlamento britannico ratificherà un accordo ma la proposta dovrà essere accettata dai leader europei al vertice straordinario della prossima settimana spiega bene X 5, €5000000 sono stati confiscati ad un infermiere dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria in servizio nell’ospedale Melito Porto Salvo Annunziato via Montesanto Nanni già sorvegliato speciale in passato era ritenuto vicino all’omonima cosca di ndrangheta l’altra è statasciolta nelle scorse settimane per infiltrazioni mafiose ma anche per la presenza tra i dipendenti di soggetti ritenuti vicini alla Ndrangheta il provvedimento inizia dal tribunale sezione misure di prevenzione su proposta congiunta del procuratore di Reggio Calabria e del direttore della dia scaturisce Dalle indagini svolte dalla via coordinate dal Procuratore Giovanni Bombardieri sulla circostanza per Said che si è consegnato alle forze dell’ordine Torino confessando l’omicidio di Stefano Leo si trovava in libertà il Ministero della Giustizia non ha proceduto al momento all’invio degli ispettori per valutare il caso aspetto ghiandola vicenda e acquisendo informazioni Non è escluso secondo quanto si apprende che posso attivare nelle prossime ore un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere da ignoti La notte scorsa davanti alla villa di un commerciante di Racale l’abitazione che si trovaTorre Suda era disabitata al momento dell’esplosione che ha causato ingenti danni La struttura è stata dichiarata inagibile dei Vigili del Fuoco sull’accaduto indagano i carabinieri Come preannunciato dal servizio metereologico della provincia di Bolzano nella scorsa notte è caduto oltre un metro di neve in Val d’Ultimo ai Pian dei cavalli si registrano addirittura 135 cm di neve fresca che si aggiungono a quelli caduti in precedenza ti mando nervoso raggiunge così i 2 m di spessore chi le cause libico sarà il Centro oggi di un incontro del consiglio di sicurezza ONU chiesto dalla Gran Bretagna nel quale inviato speciale Grazie al salame farà il punto sulla situazione lo riferisce la missione diplomatica britannica Alfa ci fermiamo qui grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

