Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli rapina ieri sera poco prima delle 21:00 in un bar di Calderara di Reno in provincia di Bologna secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi che sono ancora sul posto con il reparto investigazioni scientifiche i rapinatori tre o quattro con il volto travisato E armati di pistola hanno fatto irruzione nel bar e avrebbero minacciato il titolare per farti con ciò che aveva il barista avrebbe cercato di reagire sarebbe stato aggredito durante la colluttazione hanno ricostruito i carabinieri sarebbe stato esploso un colpo che potrebbe aver ferito uno dei rapinatori ma sono ancora in corso accertamenti preso il bottino tra cui anche un Rolex gioielli il gruppo è scattato nei campi circostanti titolare del bar è stato soccorso dal 118britannica theresa May propone un rinvio della brexit fino al 30 giugno a lo riferisce downing street e la mail. ho un compromesso per sbloccare lo stallo sulla brexit la conferma nella lettera all’Unione Europea nella quale si indica l’obiettivo o di un approccio unico concordato con il lavoro nell’ambito dei colloqui avviati con Jeremy corbin ho il film altrimenti un voto multiplo alla camera dei comuni su una serie di opzioni con l’impegno del governo a far sua quella preferita dagli italiani una delle mani di Robi il robot della NASA in grado di camminare sia su due zampe che su quattro specializzato in operazioni di soccorso in caso di incidente e catastrofi una delle sue mani Adesso può afferrare oggetti anche delicati senza distruggere o farli cadere grazie alla ricerca pubblicata sulla rivista condotta da scuola superioreAnna Di Pisa e jpl con la collaborazione di Istituto Italiano di tecnologia e università ca’ Foscari di Venezia sto per volare da Tripoli a Tobruk e Bengasi mio obiettivo resta lo stesso evitare un confronto militare ribadisco che non c’è una soluzione abilitare alla crisi Libica solo una soluzione lo scrive su Twitter il segretario generale dell’ONU Antonio guterres in visita in Libia proprio mentre le forze del generale della Cirenaica Marciano verso la capitale Tripoli è morto 72 anni Cesare Cadeo gentiluomo della televisione della politica come giornalista e conduttore a parte sbagliata e trasmissioni da SuperFlash con Mike Bongiorno a gol con Enzo Bearzot a Mai dire gol il suo impegno però riguardato anche la politica Milano è stato assessore Prolo sport nella Giunta di centrodestra guidata da Ombretta Colli e poi presidente di Milanosport è malato da tempo sposato con Lalla dal 1973 tre figli ed è tutto dalla

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa