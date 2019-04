Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta ascarelli una busta sospetta all’apparenza simile a quella esplosiva indirizzata nei giorni scorsi alla sindaca Chiara appendino è stata ricevuta oggi dal capogruppo della Lega della circoscrizione 6 di Torino al cambio uscirà il secondo quanto si apprende il mittente lo stesso però Scuola Diaz Genova da un primo esame radiografico degli artificieri anche il contenuto sembra lo stesso ci ha finito al centro delle polemiche per aver evocato la Diaz per i manifestanti che il 9 febbraio devastarono la città sono qui a prendermi i pesci in faccia come giusto che sia ma scrivete che la colpa è solo dei magistrati non è neanche giusto distinguere tra magistrati e cancelleria Ma la massa di lavoro da smaltire tale che il Ministero della Giustizia dovrebbe provvedere ad assumere calcioti senti perché quello di cui abbiamo bisogno così e del mondo Barelli Innocenti presidente della Corte d’Appello di Torino sulla mancata cancellazione ditta il ventisettenne che ha Leo rapina ieri sera poco prima delle 21:00 in un bar di Calderara di Reno in provincia di Bologna secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi perché sono sul posto con il ritardo investigazioni scientifiche i rapinatori tre o quattro con il volto travisato E armati di pistola hanno fatto irruzione nel bar e avrebbero minacciato il titolare per farsi consegnare che aveva il barista avrebbe cercato di reagire sarebbe stato aggredito durante la collutazione hanno ricostruito i carabinieri sarebbe stato esploso un colpo che potrebbe aver ferito uno dei rapinatori ma sono ancora in corso accertamenti la premier britannica theresa May propone un rinvio della brexit e fino al 30 giugno lo riferisce downing Street la mail punta a un compromesso per sbloccare lo stallo sullanella lettera all’Unione Europea nella quale indica l’obiettivo di un approccio concordato con il lavoro nell’ambito dei colloqui avviati con Jeremy corbin il suo Team altrimenti è di un voto multiplo alla camera dei comuni su una serie di opzioni con l’impegno del governo apertura quella preferita vogliamo pagare tutti quindi bisogna fare in modo che possa essere pagati nel più breve tempo possibile ma ovviamente bisogna pagarli secondo le regole perché altrimenti non si possono pagare l’ho detto il ministro dell’economia Giovanni Tria entrando all’eurogruppo il giornale rispondendo a chi gli chiedeva delle norme sui rimborsi ai risparmiatori nel governo non ci sono posizioni differenti Stiamo cercando la norma più adatta per pagare tutti Hahaha è l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto così commissario agli affari economici Pozzuoli si risponde a chi gli chiede se sia preoccupato degli attacchi in Italia il ministro dell’economiameteo in vendita Esino Lario dice il sindaco Pietro Pensa una provocazione per attirare l’attenzione sul problema dello spopolamento ho dovuto la mancanza di servizi e locali serali mettendo un prezzo al palazzo del Municipio del paese in provincia di Lecco €200000 al cartello in legno posizionato proprio all’ingresso del paese e facendo il tre per due dei lampioni aprendo alla raccolta delle manifestazioni di interesse il primo passo per eventualmente reperire risorse con un’asta pubblica e tutto grazie per averci seguito.

