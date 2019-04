Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli e se dicono che sono contro le imprese mi arrabbio lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato al Teatro Grande di Brescia dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana decreto sblocca cantieri c’è un lunghissimo elenco di provvedimenti aggiunto il presidente del consiglio se qualcuno si azzarda a dire che siamo contro le imprese mi arrabbio non mi interessa aumentare il PIL solo per il 3% della popolazione vive ancora con te sottolineando che le misure per la crescita devono avere anche obiettivi sociali di distribuzione della ricchezza con la lega stiamo attraversando un periodo particolare siamo in campagna elettorale normale lo ha detto ancora con te rispondendo alle domande del Corriere della Sera lo dico a tutti non bisogna pensare che da questopronto dialettico alle volte molto acceso venga compromessa l’azione di governo sono prospettive diverse non stia nel premier la mia prospettiva è l’intera legislatura Ha ribadito sulla durata del esecutivo siamo in contatto diretto con i partner italiani lo ha confermato una portavoce del Ministero degli Esteri tedesco rispondendo ad una domanda sulla nota a verbale con cui ieri la Farnesina ha fatto appello alle responsabilità della Germania sulla vicenda della nave della NG iPhone 64 migranti a bordo la portavoce ha Tuttavia chiarito che non avrebbe commentato sul contenuto dei contatti diplomatici in corso le autorità russe ritengono che l’estate sia il periodo migliore per rimettere in Libertà 87 Beluga e 11 orche tenuti prigionieri in Vasquez ora affollate in condizioni inadeguate nel cosiddetto carcere e delle balene nell’estremo Oriente Russo la cattura di questi cetacei è permessa solo per motivi scientifici mentre Beluga e orcheche siano state catturate per fini di lucro quindi illegalmente sembra che fossero Infatti destinati ad Acquaria e parchi acquatici ci metti la procura di Roma ha chiesto la mediazione della posizione di Silvio Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito dell’inchiesta sulle sentenze pilotate al consiglio di stato prima serata su skyuno Chiude con il record stagionale di ascolti un milione 137 mila spettatori e incorona vincitrice la trentunenne Valeria Raciti la segretaria trentunenne di Aci Sant’Antonio Catania battuto Gilberto neirotti Gloria clama per Valeria il premio consiste in €100000 in gettoni d’oro e nella possibilità di pubblicare il tuo primo libro di ricette Edito da e cattolici ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione.

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa