Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli di rinvio e reinvio ci sono troppi dossier inviati per i miei gusti A me piace affrontare le cose O è sì o è no è bianco e nero l’ho detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini conferenza stampa a margine della riunione del G7 a Parigi il Ministro dell’Interno da giorni in pressing sul nodo delle misure per i risparmiatori truffati Su quale anche ieri in CDM una fumata nera sui rimborsi per i risparmiatori ha detto Salvini bisogna fare bene fare in fretta Non ha capito Di Maio Tria in media stat virtus è già passato troppo tempo con te Ha detto faccio io e lo faccia ha la mia fiducia cordiale incontro a far sapere il Viminale a Parigi tra Matteo Salvini e Marie Le Pen i due hanno parlato dipolitica scenari elezioni europee temi principali della Campania saranno lavoro famiglia e tutela dell’ambiente leader Stanno pensando ad una manifestazione comune per chiudere la campagna è l’inizio di una nuova Europa l’assemblea degli azionisti Fincantieri ha confermato Giampiero Massolo presidente di Fincantieri confermato Giuseppe Bono amministratore delegato ma solo di Fincantieri nel 2016 Bono nel 2002 le cariche hanno durata triennale con la lega stiamo attraversando un periodo particolare siamo in campagna elettorale è normale ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo alle domande del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana a Brescia lo dico a tutti non bisogna pensare che da questo confronto dialettico alle volte molto acceso comprano installazione di governo sono prospettive diverse sia nel Premio la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della posizione di Silvio Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziarinell’ambito dell’inchiesta sulle sentenze pilotate al Consiglio di Stato di filone di indagine che ha portato all’iscrizione della previdenza del tuo figlio è legato alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016 che annullò per l’ex presidente del consiglio l’obbligo di cedere una quota detenuta in banca Mediolanum la decisione è ribaltato. deciso nel 2014 d’altare che impone l’obbligo di cedere la propria quota inmediolanum oltre il 9,9% ovvero il 20% circa che Vale circa un miliardo di euro in questo ambito il procuratore aggiunto Paolo Ielo è il PM Stefano Rocco hanno sollecitato al GIP archiviazione anche delle posizioni di Altri indagati e tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa