Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno della commissione europea per l’escalation in corso in Libia che rischia seriamente di portare ad uno scontro incontrollabile Bruxelles chiede di allentare la tensione di vedendo che la soluzione non può essere militare fisica Unical centro di incontro del consiglio di sicurezza ONU chiesto da Londra il segretario generale guterres Bengasi per incontrare Salvini dichiara una fermata sarebbe devastante Spero che nessuno Sia scherzando con il fuoco intanto la nuova coalizione di Milizie regione occidentale ha lanciato un’operazione per contrastare L’attacco di attar l’economia e la giorno dopo il Consiglio dei Ministri cantante Invia sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancali il ministro Tria rassicura vogliamo pagare tutti nel più breve tempo possibile ma secondo le regole di Maio niga contrasti col ministrotruffati vanno risarciti senza arbitrati l’odio giudici visto che erano passate abbastanza Salvini ribadisce fare bene e in fretta la cronaca scuse dalla presidente della Corte d’Appello di Torino sulla mancata cantiere del 23enne che ha confessato l’omicidio di Stefano le ha ucciso Sulle rive del po il 23 febbraio l’uomo era stato condannato per maltrattamenti non doveva essere a piede libero ma non siamo corresponsabili dice del mondo Barelli Innocenti che inoltre Punta il dito tutta matta di lavoro da smaltire Se lei si dal Ministero della Giustizia perché ti assumono Cancellieri ed assistenti Intanto il guardasigilli Bonafede Attiva Gli ispettori del dicastero Dobbiamo verificare che è accaduto a Torino in chiusura una busta sospetta recapitata la nuvola nuovo quartier generale della Lavazza secondo il 118 dei dipendenti lamenterebbero disturbi alle vie respiratorie sul posto sotto la nuvola ha ospitato nei giorni scorsi gli incontri di una rassegna contestato dall’area antagonista pubblico simile a quella utilizzata la sindaca tellina era stato ricevuto dal capogruppo della Lega della circoscrizione 6Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa