Ultime Notizie Roma del 05-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di questo venerdì 5 aprile in studio Giuliano Ferrigno pronomi è un’apertura nonostante alcuni segnali positivi dati congiunturali descrivono una fase di debolezza lo ribadisce l’Istat nella nota mensile di marzo ma il premier Conte vede un futuro positivo nel secondo semestre ti aspettiamo una crescita più robusta ferma sottolineando che quando te la porta finestra guerra dei dazi il quadro economico internazionale cambierà e aggiunge non mi interessa la crescita solo per il 3% degli italiani Di Maio stavolta sostiene che il decreto crescita ci permette di disegnare una nuova traiettoria di proiezione per il forte richiamo le toglie dal Presidente della Repubblica inaugurando formativo della scuola superiore di magistratura attenzione all’uso dei social che richiede il riserbo e discrezione perché non sia offuscata la credibilità della funzione non ci faccia suggestionare dalla pressione che può derivareamore mediatiche dalla spinta emotiva di un presunto sentimento Popolare le decisioni dei magistrati non devono rispondere all’opinione corrente o al corrente di opinione ma solo la legge spiega il capo dello Stato la magistratura non è composta dal giudice PM elettivi neppure dal giudice e PM con l’obiettivo di essere eletti migranti sulla vicenda della nave della Venere egizia aicon 64 profughi Europa chiede una cabina di regia di coordinamento fra gli stati membri Perché servono urgentemente soluzioni per il loro sbarco Berlino intanto fa sapere di essere in contatto diretto con i partner italiani manifesta la disponibilità all’accoglienza sono Tuttavia ad un impegno del genere anche gli altri paesi europei ed inoltre che brutta la schiuma di coordinamento è così la necessità che la nave entri al più presto in un porto sicuro Salvini è chiusa per motivi economici e politici l’ultima notizia in chiusura si sbloccano gli usa per l’acquisto di auto elettriche e ibride previsti dalla legge di bilancio 2019 come annunciano Il nido del limite in una notavado alla Corte dei Conti e Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto che rende operativa la procura di erogazione dell’incentivo si apre la fase che consentirà ai concessionari di inserire sulla piattaforma dedicata agli zii operativa dal primo marzo l’ordine la prenotazione dell’incentivo dalla prenotazione ci avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

