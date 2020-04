Ultime Notizie Roma del 05-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione brilla Luigi in studio calano in Italia e decessi da coronavirus altri 681 A fronte dei 766 del giorno prima in discesa anche i ricoveri in terapia intensiva sale 80 il numero di Medici deceduti porto anche un agente della scorta delle premier Conte da oggi fino al 13 aprile in Lombardia si potrà girare soltanto col volto coperto da mascherina ho altra protezione sul naso bocca dall’inizio dell’epidemia sono arrivate dall’estero in Italia oltre 50 milioni di mascherine e altre ne arriveranno nei prossimi giorni Stati Uniti superano i 300 mila casi di coronavirus con circa 8200 decessi ci saranno molti morti nelle prossime settimane ci aspetteranno decisioni difficiliammette Trump Invia 1000 militari a New York per aiutare la città in emergenza in New York Times denuncia come oltre 430000 persone siano arrivate negli Stati Uniti dalle da quando è esplosa l’epidemia nel mondo si contano finora oltre 60.000 vittime la Spagna e prima malata d’Europa e seconda al mondo per casi di coronavirus con Madrid proroga lockdown fino al 26 aprile allarme anche nel Regno Unito record di vittime in un giorno tra cui un bimbo di 5 anni oggi messaggio straordinario della Regina Elisabetta l’epidemia corre anche in Germania oltre 90.000 e contagi Gentiloni spinge tanto per il coronavirus in vista dell’ eurogruppo di martedì Per il momento tutto vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa