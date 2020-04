Ultime Notizie Roma del 05-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio i casi di coronavirus nel mondo hanno superato 4200000 mentre il numero dei morti si avvia velocemente verso la soglia dei 65.000 lo rende noto la John Hopkins University nel bollettino nel quale specifica che il numero dei guariti e di quasi 250.000 persone negli Stati Uniti superano i 300 mila casi di contagio con circa 8200 decessi ci saranno molti morti nelle prossime settimane ti aspetteranno decisione difficile ammettere presidente statunitense Donald Trump che invia 1000 militari a New York il New York Times denuncia oltre 330mila persone sono arrivate negli Stati Uniti dalla Cina da quando esplose l’epidemia Madrid intanto ha prorogato lockdown fino al 26 aprile La Spagna è il paese più colpitoEuropa dobbiamo dire la verità la situazione resta drammatica l’emergenza non è finita il pericolo non è scappato ti aspettiamo mesi ancora difficili il nostro compito e creare le condizioni per convivere con questo virus almeno fino a quando non avremo il vaccino ho una cura queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza in due colloqui con Repubblica e Corriere della Sera in cui illustra un piano sanitario in 5 mascherine e scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di vita e di lavoro rafforzamento delle reti Sanitarie Locali covid-19dai alla determinazione per superare con uno spirito di fratellanza l’emergenza della pandemia di coronavirus in paese vive un momento sempre più impegnativo afferma la regina Elisabetta II un anticipo della BBC un momento di sconvolgimento nella vita del nostro paese uno sconvolgimento che ha causato dolore ad alcuni difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti ha continuato all’ufficio è che negli anni a venire tutti possono essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida lo stress economico cui l’emergenza covid-19legislativo a presentare delle proposte emendative che possono comunque andare nel tenore di andare a risolvere i problemi della cittadinanza italiana problemi che riguardano Servizio Pubblico efficiente senza precari un servizio pubblico pubblico che vado a farmi vedere il suo personale che mette le scuole in sicurezza Quindi sono emendamenti tempi di questi per esempio quello sul fornire i soldi universitari di voucher quant’altro utile per poter realmente quelli che sono studiare a distanza per poter avere dei benefici rispetto a punta questo stress sembra che sia stata accolta da una parte della maggioranza altri ancora come quello della stabilizzazione dei precari L’abolizione del blocchetto sulla mobilità Speriamo che questo sia il momento per quello stato riconosca finalmente al personale precario o la facoltà divedersi riconosciuto un titolo per il quale esercito tanto una professione per tanti anni è tutto a più tardi

