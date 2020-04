Ultime Notizie Roma del 05-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale buona pomeriggio dalla redazione e questa domenica 5 aprile in studio Giuliano Ferrigno di coronavirus nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni mentre il numero dei morti si avvia velocemente verso la soglia dei 65.000 rende noto la Poppins University ultimo bollettino l’università americana specifica che contagi sono più di un milione e 200mila i decessi circa 65.000 il numero dei guariti supera 246000 Stati Uniti superano i 300 mila casi con circa 8200 decessi ci saranno molti morti nelle prossime settimane ci Aspetteremo decisioni difficili ammette Donald Trump Military a New York il giornale New York Times denuncia oltre 430000 persone arrivati negli Stati Uniti dalla Cina da quando esplose l’epidemia Madrid proroga il look down fino al 26 aprilel’odio per uscire in strada dobbiamo indossare una mascherina al limite una pular una sciarpa Lasciatemi dire che è un po’ disorientante ricevere questa disposizione dalla regione Lombardia e sentire Borelli il capo della protezione civile persona che stimo io non la metterò Le distanze sono le parole del sindaco di Milano Giuseppe sala Intanto il Veneto attraverso l’azienda Zero acquistato già 24 milioni 700 milioni di mascherine di protezione sta consegnando alle Asl 239000 al giorno l’ha detto il governatore del Veneto auspicando che il governo provveda per i cittadini chiusura ultime notizie dobbiamo dire la verità la situazione resta drammatica emergenza finito il pericolo non è scampato Ci aspettiamo media ancora difficile afferma il ministro della Salute Roberto Speranza e non ho il colloquio con Repubblica Il Corriere della Sera in cui illustra un piano sanitario il nostro compito e creare le condizioni per convivere con questo virus almeno fino a quando la prima il vaccino ho una pura il piano nello specifico mascherine scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di vita e di lavoro rafforzamento delle reti Sanitarie LocaliHospital uno studio a Campione per capire quanti sono i contagiati è un’app modello Corea Per mappare gli spostamenti del malato nelle 48 ore precedenti il contagio per avviare una cura domiciliare attraverso test clinici e contatti diretti con i medici e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa