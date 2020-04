Ultime Notizie Roma del 05-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di lusso nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni mentre il numero di mafia oltrepassato la soglia dei 65.000 ci saranno molti morti nelle prossime settimane e ci aspetteranno decisioni di Donald Trump Invia 1000 militari a New York il quotidiano New York Times denuncia oltre 430000 persone arrivate in America dalla Cina da quando è esplosa l’epidemia proroga il look down fino al 26 aprile programmi in Italia le persone sanzionati ieri dalle forze di polizia per la violazione dei divieti sugli spostamenti sono state 9284 venerdì il giorno precedente erano state 8187 quanto emerge dai dati del Viminale quelle denunciate per false attestazioni dell’autodichiarazione sono state 54 e quelle denunciafine della quarantena 10 titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 170 327 i provvedimenti di chiusura dell’attività dall’inizio delle prescrizioni i denunciati sono stati oltre 82000 nuovo marito di Papa Francesco le persone che in questi giorni di emergenza stanno aiutando gli altri sono in Leroy e quali guardare lui indica il pontefice giovani nella domenica in cui la chiesa celebra la giornata mondiale della gioventù diocesana cari amici guardatevi Leroy Dice Francesco che in questi giorni vengono alla luce non sono quelli che hanno fama soldi è successo ma quelli che danno se stessi per servire gli altri Don Pino Pirri sacerdote marchigiano risponde a Matteo Salvini che chiedeva di aprire le chiese per Pasqua oggi le chiese sono chiuse perché noi preti rispettiamo la legge o vediamo i nostri Vescovi non a te non a cuore il consenso ma il bene comune ultime notizie chiusura la situazione resta drammatica l’emergenza non è finita il pericolo non è scampato lo afferma il ministro della Salute speranza ci aspettiamo amici ancora difficileaggiungi il nostro compito e creare le condizioni per convivere con questo virus almeno fino a quando non arrivo il vaccino ho una cura poi speranze illustra il piano sanitario Mascherina e scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di lavoro da portamento delle reti Sanitarie Locali covid-19

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa