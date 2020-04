Ultime Notizie Roma del 05-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno kornati Russia siamo ancora nel Picco ma ci sono tre dati che vanno nella direzione giusta 525 però il numero dei morti e ti conferma la flessione dei posti letto occupato in terapia in calore che è calato ieri per la prima volta con altri 17 posti che ci sono libera questi dati della protezione civile che parlano di un aumento di malattie le persone permette positive è pari a 2972 unità ieri erano 2886 purtroppo come dicevamo prima il resta ancora alto il numero delle vittime che però mostra un rallentamento e i casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni il numero dei Monti a ultri passato la soglia dei 65.000 ci saranno molti morti nelle prossime settimane e ci aspetteranno decisioniDonald Trump Invia 1000 militari a New York il quotidiano New York Times denuncia oltre 430000 persone arrivate in America dalla Cina da quando è esplosa l’epidemia proroga il look down fino al 26 aprile alle persone sanzionati ieri dalle forze di polizia per la violazione dei divieti sugli spostamenti sono state 9284 venerdì il giorno precedente erano state 8187 quanto emerge dai dati del Viminale quelle denunciate per false attestazioni dell’autodichiarazione sono state 54 e quelle denuncia per violazione della quarantena 10 titolari degli esercizi commerciali sanzionati sono stati 170 327 i provvedimenti di chiusura delle attività dall’inizio delle prescrizioni i denunciati sono stati oltre 82000 nuovo maneggio di Papa Francesco le persone che in questi giorni di emergenza stanno aiutando gli altri sono in Leroy e quali guardare lui indica il pontefice giovani nella domenica in cuicelebra la giornata mondiale della gioventù diocesana cari amici Guardate eroi Dice Francesco che in questi giorni vengono alla luce non sono quelli che hanno fama soldi è successo ma quelli che danno se stessi per servire gli altri Don Pino Pirri sacerdote marchigiano risponde a Matteo Salvini che chiedeva di aprire le chiese per Pasqua oggi le chiese sono chiuse perché noi tre ti rispettiamo la legge pubblichiamo i nostri Vescovi non a te non ha cuore i contento ma il bene comune è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa