Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio questa blindata Italia zona rossa controlli a tappeto per evitare alle tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in città in ville e giardini e sulle spiagge Caselli e sulle direttrici di uscita ed entrata delle località solitamente più gettonati Intanto il ministro della Salute speranza prorogato la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile prorogate fino alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato transitato in paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia calano i decessi calano anche i contagi 18.000 positivi nell’ultimo bollettino 326 decessi tasso di positività al 7 1% in calo prosegue la campagna vaccinale con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che sottolinea che nella regioneinoculo anno 25 mila bacini al giorno potremmo farne il triplo Quando arriveranno le dosi saremo pronti a darle ha detto il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parla di giorni decisivi per iniziare la campagna Massiva con i vaccini in arrivo a far abbassare i dati ospedalieri e lasciare la zona rossa Cambiamo argomento di essere andiamo in Ucraina forte preoccupazione per i movimenti dei militari russi intorno al paese est europeo di questi giorni è fermo sostegno a Kiev dell’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione Europea iosa per Borella dopo una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri ucraino dimitro coolab ha detto di voler tenere ulteriori colloqui con il capo della diplomazia di Kiev ai prossimi incontri dei ministri degli esteri dei 27 l’Ucraina da giorni accusa la Russia di accumulare migliaia di truppe ridosso dei suoi confini nord ed est in Crimea annessa da Mosca nel 2014 lo spotin chiusura tennis finisce la favola degli anni che sinner battuto in finale al Miami Open dell’amico e compagno di doppio Schubert per 7-6 6-4 per il tennis altoatesino è stato un match è tutto in salita all’inseguimento del Rivale che ha sbagliato è concesso poco sinner diventa Comunque il numero 21 del ranking mondiale non era la mia giornata ho fatto grandi miglioramenti ha detto microfoni dei giornalisti è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa