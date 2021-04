Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione per ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Pasquetta blindata controlli a tappeto in tutta Italia per evitare l’estradizione alle gite fuori porta intensificate le verifiche in città ville e giardini a sulle spiagge pattuglie ai caselli autostradali il ministro della Salute speranza proroga la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile prorogate fino alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato transitato in paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia da domani tornano i colori Abruzzo Basilicata Lazio Liguria Marche Molise Sardegna Sicilia Umbria e Veneto e province autonome di Bolzano e Trento passano in arancio si contano 326 decessi 18.000 positivi e tasso di positività in calo al 7 1% sulla campagna vaccinale il governatore del Lazio Nicola ZingarettiFinché la regione è pronta somministra le il triplo delle dosi giornaliere rispetto a quelle di oggi che sono 25mila così come il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parla di giorni decisivi per iniziare la campagna massima con i vaccini in arrivo andiamo in Indonesia Oltre 70 persone sono morte dozzine sono ancora disperse dopo che inondazioni e frane hanno colpito il paese è il vicino ha Timor Orientale 55 corpi estratti nelle ultime ore dal fango almeno 42 persone sono disperse altri 10 corpi erano già stati ritrovati nella cronaca è stato un ragazzino di 12 anni ad esplodere il colpo di pistola che venerdì sera a Montichiari nel bresciano ha ferito un 31enne quanto Hanno accertato i carabinieri ad armare al minore è stato un ventisettenne suo parente sottoposto a Fermo e ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio ricettazione e detenzione ildi arma clandestina dopo aver litigato con la vittima per una ragazza al ventisettenne avrebbe incaricato un ragazzino di andare a colpirlo i militari hanno sequestrato una pistola a tamburo con matricola abrasa vittima È stata ricoverata in condizioni serie ma non in pericolo di vita è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa