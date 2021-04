Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 5 aprile in studio a Giuliano per italiano russo e Pasquetta blindata con controlli a tappeto per evitare alle tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in ville giardini e sulle spiagge Ma tu gli hai Caselli e sulle direttrici riuscita d’entrata delle località solitamente più gettonate Intanto il ministro della Salute speranza proroga la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile estese anche fino alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato tra citato in paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia da domani tornano i colori Abruzzo Basilicata Lazio Liguria Marche Molise Sardegna Sicilia Umbria Veneto e province autonome di Bolzano e Trento passano in zona arancione si contano 326 vittime per il covid all’ultimo rilevamento con oltre 18 mila positivi e le tasse di positività sale al 7,1% il presidenteZingaretti sottolinea che nella regione si inoculano 25.000 vaccini al giorno ma potremmo fare il triplo Quando arriveranno le dosi siamo pronti a darle dice il presidente della Lombardia Fontana parla di giorni decisivi per rilanciare la campagna con i vaccini in arrivo ridurre i dati ospedalieri e portare la regione fuori dalla zona rossa l’economia negli ultimi venticinque anni la quota di pile prodotta dal sud sulla totale Una diminuita passando da oltre il 24% del 1995 al 22% del 2019 afferma una ricerca della Confcommercio secondo la quale nello stesso periodo ha su di livello di occupazione È cresciuta la pena un quarto della media nazionale 4,1% contro il 16,4% della riduzione della popolazione soprattutto giovanile nella sua direttiva per il 2021 per accelerare la realizzazione per il Ministro delle Infrastrutture Giovannini ha piazzato 4 più Rita politiche che vanno dallo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti al miglioramento dell’efficacia del dicastero prevista una componente della retribuzionedirigente personale legata al conseguimento degli obiettivi fissati essere in chiusura è salito ad almeno 87 bilancio dei morti provocati dalle inondazioni improvvise dalle frane che hanno colpito ieri l’Indonesia è il vicino Timor Orientale lo hanno reso noto oggi funzionari sottolineando che inoltre decine di persone risultano ancora disperse e lavoro di soccorso e ostacolato dal persistente mal tempo che con battenti sulla regione le vittime sono 66 in Indonesia e 21 nel Timor Orientale era l’ultima notizia per il momento informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa