Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Italia in rosso e Pasquetta blindata controlli a tappeto per evitare le tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in ville Giardini sulle spiagge Ma tu gli hai Caselle sulle direttrici di uscita d’entrata delle località più gettonate Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza proroga la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile estese anche fino alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato transitato in piastrine 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia da domani tornano i colori Abruzzo Basilicata Lazio Liguria Marche Molise Sardegna Sicilia Umbria Veneto province autonome di Bolzano e Trento Passo in arancione per il premier israeliano Netanyahu è stato in tribunale questa mattina a Gerusalemme per il processo che lo vede imputato di corruzione frode e abuso di potere per accuse un caso grave di corruzione di ReggioQual è il premier ha usato il suo grande potevi rimanere Apri vita oggi è anche previsto che il presidente avvia le consultazioni con i partiti per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 23 Marzo migranti nuova ondata di sbarchi a Lampedusa approdati oltre 400 profughi nelle ultime ore tutti trasferiti nel hotspot di Contrada che ospita ora quasi 700 persone l’isola è stata dichiarata zona rossa a causa dell’alto numero di casa domani migranti sbarcati non hanno alcun contatto con la popolazione vengono trasferiti sulle navi quarantena Noi siamo in Sicilia il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso Boss delle mafioso palermitano di pagliarelli da tempo trasferito in Brasile che era tornato in città per i giorni di festa i carabinieri lo hanno fermato mentre era con la famiglia per festeggiare la Pasqua come sono finiti in manette Giovanni Caruso 5 Silvestri maniscalco 41 anni Francesco Paolo Bagnasco 44 anni Giovanni Spano 59 anni accusati a vario titolo di associazione mafiosa estorsione e lesioni personali sequestro di personatizia intestazione di bene tutti i reati aggravati dal metodo e Dalle modalità mafiose è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa