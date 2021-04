Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbe essere convocato alla prossima settimana la cabina di regia del governo per programmare possibile riapertura di alcune attività dopo il 20 aprile sulla base di un eventuale miglioramento dei dati epidemiologici il provvedimento si apprende da fonti di governo dovrebbe essere contenuto in una delibera da approvare in consiglio dei ministri su questa linea sono le regioni che nell’incontro col premier draghi per i fondi ricoveri nella stessa giornata in sede di conferenza stato-regioni chiederanno di fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile e permettere da maggio Le ripartenze di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre nella rilevazione di ieri 326 vittime per il Guido oltre 18mila positivi il tasso di positività stare al 7:01 % le vaccinazioni non si sono fermate per le festività Italia e rosse Pasquetta blindata con controlli a tappeto perle tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in villa giardini e sulle spiagge multe per con i pranzi scoperti con numerosi commensali pattuglie Caselle sulle direttrici di uscita è entrata nelle località solitamente più gettonate ministro della Salute speranza proroga la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile estese fino al 30 Aprile limitazioni per chi ha soggiornato o transitato in paesi esteri nei 12 giorni antecedenti all’ingresso in Italia da domani tornano i colori ma non il giallo Abruzzo Lazio Basilicata Liguria Marche Molise Sardegna Sicilia Umbria e Veneto e province autonome di Bolzano sono in arancione una nuova mutazione del coronavirus capace di ridurre l’efficacia dei vaccini viene segnalati in un ospedale a Tokyo in 10 dei 14 pazienti esaminati a marzo in oltre 12 pazienti su 36 sarebbero stati infettati con un avendo mai viaggiato frequentato altre persone positive e record dei contadini Invia con oltre 100 mila casi nell’arco di 24 ore il bilancio complessivo superaGiulio di mezzo con oltre 165000 morti in Iran con l’inizio di una quarta ondata di contarci Teheran e alcune città vicine sono zona ad altissimo rischio covid abolita la censura cinematografica definitivamente superato quel sistema di controllo interventi che consentiva ancora lo stato di intervenire sulla libertà degli Artisti lo Annuncia il ministro della cultura Dario Franceschini chi ha firmato il decreto che istituisce la commissione per la classificazione delle opere cinematografiche E ora parliamo di scuola la linea a Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF decisiva per poter compilare le domande di trasferimento del personale docente e personale amministrativo sicura anche poi il personale di cattivo è molto importante dichiarare tutti i titoli che hanno non sono valutate sono voluti parzialmente per sempre il punteggio svolto nelle scuole paritarie oppure il punteggio sotto da precari proprio per la successiva pubblicazionedei perdenti posto delle graduatorie d’istituto e dei soprannumerari è molto importante E poi anche in sé ma in seguito in tema di assegnazione provvisoria parallelamente l’assegnazione provvisoria fare una domanda di assegnazione temporanea per ricongiungersi con i propri figli sotto i tre anni è un istituto che arriva guarda tutti i dipendenti pubblici ma anche ancora per il codice di congiungersi con parenti che convivono con la 104 magari che è stata certificata anche dopo inserimento in graduatoria di bisogno ma queste sono cose molto importanti perché non momento di pandemia è ancora più crudele lasciare tenere separate le famiglie lo stiamo vivendo in questi giorni di Pasqua e Pasquetta l’Italia è tutta una zona rossa ma anche da domani molte regioni almeno 8 rimarranno rosse e comunque rimarranno sempre i divieti di spostamento tra le regioni quindi è molto è molto importante oggi andare a farsicostruire Farsi riconoscere un diritto che è stato eletto nel frattempo sindacato ANIEF Continua con gli sportelli in tutto il territorio nazionale in presenza ea distanza nel rispetto delle regole con la diffusione del covid esperiamo che è Con gli emendamenti che faremo al Decreto sostegno e altro decreto legge che è stato calendarizzato in questi giorni almeno la politica dia Quella risposta che ha parola sempre cioè aboliamo questo vincolo quinquennale facciamo in modo che ho diritto al lavoro sia unito e va di pari passo col diritto alla famiglia È tutto Buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa