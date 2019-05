Ultime Notizie Roma del 05-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale domenica 5 maggio Ben ritrovati l’ascolto da Francesco un nuovo scontro aperto tra lega e 5 Stelle per Un Tweet postato e poi rimosso dalla ministra della Difesa Elisabetta trenta una vicenda che fa sapere il tormento e l’attenzione dei giorni scorsi che il Quirinale segue con attenzione capisco la difficoltà della Lega ma non serve che attacchi il Ministro della Difesa trenta per provare a coprire il caso Siri dice Di Maio in urto con Salvini anche sulla sicurezza il Ministro degli Interni insiste sulla castrazione chimica ferma Basta polemiche il governo durerà resta in condizioni gravi ma stabili a bambina di 4 anni ferito nella sparatoria dire giorni fa a Napoli il sangue innocente grida vendetta al cospetto di Dio al grido del serve più sicurezza servono più uomini sul terreno dice il vice premier Di Maio Salvini prego per lei criminali in galera La senatrice napoletana del PD Valeria Valente Zaccagniniinterno che fosse seriamente intenzionato a occuparsi della sicurezza pubblica dei cittadini oggi sorprenderebbe la campagna elettorale dai balconi e sarebbe il Napoli per presidiare un comitato straordinario sul l’ordine pubblico e la sicurezza torna altissima la tensione tra Gaza e Israele con 6 morti dalla parte palestinese uno da quelli degli anni decine di feriti da ieri i palestinesi Hanno lanciato da Gaza 430 razzi mentre Israele nella striscia oltre 200 obiettivi dia masih lagi habis l’amica i lanci di razzi proseguono anche questa mattina uno di questi ha colpito nel italiano di 58 anni davanti alla tua casa di Axel e on in decine di ride libreria mi hanno perso la vita tra gli altri una bambina di 14 mesi e la madre è incinta di 9 soldati dell’esercito dal Generale Khalifa haftar sono rimasti uccisi durante un attacco di militari Said bouteflika il potente fratello del deposto presidente algerino abdelaziz bouteflika è stato arrestato insieme a due scafi dell’intelligenza lo riferiscono fonti dellaSaid Era considerato la vera guida del paese durante la lunga malattia del fratello che si è dimesso il 2 aprile su pressione dei militanti delle proteste di piazza in Tunisia Intanto le forze speciali della Guardia Nazionale hanno detto di aver ucciso tre terroristi non l’operazione a Sidi bouzid la giornata di mobilitazione indetta ieri da un angolo si è conclusa senza gravi incidenti raggiungendo gli obiettivi prefissati dicono gli organizzatori ma Senza un apparente grande partecipazione popolare e con scarso coinvolgimento da parte dei militari vero obiettivo dell’iniziativa però gira autoproclamato presidente a interim convocato nave via di era e in un’intervista al Washington Post scoraggia opzioni laterali e militari americane azioni di fronte alle quali Maduro ha detto ai militari sarebbe pronto alle armi Francesco parte oggi per il suo viaggio dell’anno il ventinovesimo del pontificato che fino a martedì lo porta nuovamente nell’area balcanica prima in Bulgaria e poi nella Macedonia del Nord previsti incontri con il primo ministro boyko Borisov alle autoritàcivile il corpo diplomatico È una serie di impegni religiosi tra cui non essere la cattedrale di San Alexander nevsky in Macedonia del Nord oggi si vota per il ballottaggio delle presidenziali una vasta perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale determinando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia previsti vento piogge sparse una sensibile diminuzione delle temperature ritorno della neve al centro-nord anche a quote relativamente basse Lombardia Veneto e Liguria le regioni più a rischio e a Genova per allerta meteo slitta il ritorno a casa degli sfollati dalle case sotto il viadotto era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa