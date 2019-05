Ultime Notizie Roma del 05-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Ministero della Difesa si congratula con la marina militare con Un Tweet Ma poi costretta a fare marcia indietro quando scopre che la notizia di un salvataggio di pescherecci italiani dalle motovedette libiche cazzin dietrofront che diventa occasione per una polemiche all’interno del governo per quello della difesa. guidato da Elisabetta trenta e quello dell’interno guidato da Matteo Salvini trenta facce ha il ministro si informi invece di polemizzare con Salvini a fermano mai visto Ministero usato asindeto orari replicano dalla difesa polemica che col passare delle ore poi arriva a coinvolgere anche due vicepremier di riferimento di Movimento 5 Stelle e lega capisco la difficoltà della Lega ma non serve che attacchi Ministro della Difesa trenta per provare a coprire caso Siri per coprire caso si ribalta farlo dimettere dicevi mai a conclusione di un’altra giornata di screzi nella maggioranza delle esecutivoCambiamo argomento andiamo all’estero è altissima la tensione per Gaza Israele mentre dalle strisce partita una pioggia di razzi dopo gli scontri al confine del venerdì lo stato ebraico ha risposto con una serie di ride in cui hanno perso la vita dei palestinesi per una bimba di 14 mesi è una donna a 37 anni incinta che era con lei almeno una vittima anche per gli israeliani sono gli scontri più gravi avvenuti da un mese a questa parte oggi il governo italiano si riunisce per esaminare la seconda media il premier Benjamin Netanyahu preside era una riunione del consiglio di difesa continuerà a essere contro questo terribile terrore risponderemo comfort e prontezza a ogni attacco la sicurezza del nostro popolo il presidente di trailer One Republic rimaniamo all’estero infuria in Libia la battaglia tra le forze fedeli al governo nazionale di fayez al-sarraj è quella dei miliziani dell’ esercito Nazionale libico sotto il comando di Khalifa haftar nella periferia a sud di Tripoli secondo testimoni le forze di apparano con artiglieria traffico arrivati da almeno un raid aereo mentre Le Milizie governative oppongono una forte Resistenza tantodicevi di tra cui donne e bambini sono intrappolati in una zona di Ain Zara 15 km a sud ovest di Tripoli la pagina sportiva finisce 00 il match tra Udinese Inter nell’anticipo della 35a giornata di diverse le occasioni per i nerazzurri che ci provano con angolan nel primo tempo con lautaro preferite cardiache ita nella ripresa buona la prestazione dei ragazzi di Tudor che conquistano un punto prezioso in chiave salvezza C’è tempo ancora per un’altra notizia Papa Francesco è partito per il suo Quarto viaggio dell’anno il ventinovesimo del pontificato che fino a martedì lo porta nuovamente nell’area balcanica prima in Bulgaria e poi nella Macedonia del Nord tramite i paesi sono la maggioranza ortodossa con rilevanti anche di musulmani dove cattolici sono una piccola minoranza meno dell’un per cento della popolazione il programma prevede incontri con il primo ministro Boy può risolvere le autorità la società civile e corpo diplomatico previste quindi la visita Patriarca ortodosso neofite al Santo Stino dai una preghiera in silenzio davanti al trono dei Santi Cirillo e metodio nella cattedrale patriarcale di San Alessandroaccompagnato dal metropolita Antonio e la recita del Regina Coeli nel pomeriggio il papà celebrerà la messa nella piazza dove sono a te tra le 7:00 e le 8:00 mila verso era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa