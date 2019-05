Ultime Notizie Roma del 05-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio aumenta la tensione Medio Oriente dopo che centinaia di razzi sono stati lanciati dalla striscia di Gaza contro Israele provocando la reazione delle Forze Armate israeliane che hanno bombardato Gaza prendendo di Mira una serie di obiettivi via Marte VGA sono i 180 Icardi lanciati questa notte in tutto da ieri mi sono arrivati circa 430 l’hanno detto fonti della Difesa israeliana secondo cui sono stati 200 gli obiettivi sia di Anastasia della CIA di islamica colpiti in risposta dalla lettrice intanto continuano a suonare le sirene di allarme in tutto il sud di Israele mentre non si fermano i lanci di razzi torniamo in Italia l’appuntamento è proprio in piazza Nazionale a Napoli dove avvenuta la sparatoria che ha coinvolto diverse persone tra cui una bimba di 4 anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santobono in quella Piazza l’associazione popolo in cammino ha organizzato fino a14 una mobilitazione della società civile contro la criminalità organizzata una vera e propria rivolta delle coscienze l’ha definito uno degli organizzatori Mariano Di Palma che ha sollecitato una risposta civile sociale e culturale che passa dai quartieri della città via Primavera può attendere un’ondata di aria fredda proveniente dall’artico sta investendo l’Italia è tutto il Mediterraneo portando con sé Pioggia e neve a bassa quota una configurazione tipica se fossimo in inverno a quanto Numera inizio Maggio rilevano i meteorologi Papa Francesco è partito per Sofia la Airbus a321 dell’Alitalia è Decollato dall’aeroporto Leonardo da Vinci nun hard nonostante un piccolo inconveniente tecnico verificatosi all’automezzo della compagnia adibito alla manovra di schwartz l’arrivo all’aeroporto internazionale di Sofia è stato per Francesco è stato accolto dal primo ministro bulgaro boiko Borisov argomento scende per il trentottesimo anno consecutivo la popolazione dei bambini in Giappone livello più basso Da quandoiniziate le statistiche Nel 1950 secondo l’ultima indagine governativa nell’anno fiscale 2018 il numero delle persone sotto i 15 anni di età si attestano a 15,2 milioni in calo di 180 mila unità rispetto all’anno precedente dati sono stati pubblicati in coincidenza delle festività nazionali della giovane età che sarà celebrata il prossimo si mangia il tasso di natalità in Giappone rimane storicamente I Basso Anche a causa della mancanza di un adeguato supporto da parte del governo per le giovani mamme le famiglie di giovani genitori che si devono confrontare con gli orari lavorativi ed elevati costi della spesa distruzione attualmente la percentuale di bambini in Giappone rappresenta il 12,1% della popolazione seguono la Corea del sud con il 12,9 Italia Germania alla pari con il 13,4% ed è tutto buon proseguimento di ascolto e buona domenica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa