Ultime Notizie Roma del 05-05-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio per sempre alta l’attenzione sul caso del sottosegretario leghista Siri il MoVimento 5 Stelle insiste per le missioni leader Di Maio ti chiede se la lega ha voglia la crisi per una poltrona per non mollare un loro indagato per corruzione e richiamo alla responsabilità da reato Salvini repliche indirettamente dicendosi convinto che il governo durerà perché gli italiani non interessano le polemiche inutili riportate Dai giornali il PD all’attacco con il segretario Zingaretti che chiede di presentarsi in aula sulla tenuta della maggioranza circa 90 razzi lanciati da Gaza verso il sud di Israele mentre le sirene d’allarme risuonavano nel sud del paese anche a decine di chilometri di distanza dalle strisce Alta tensione nella striscia di Gaza Tank israeliani hanno colpito postazione militare di hamas e l’aviazione ha preso di mira 2più questi mesi è rimasto ucciso a Napoli il fermo di indiziato di delitto di 7 presunti esponenti del clan D’Amico Mattarella per l’agguato di cui un uomo ucciso davanti al nipotino 9 Aprile scorso nei pressi di una scuola è un ordinanza di custodia cautelare per cinque presunti appartenenti al clan Formicola per gli omicidi di due fratelli 29 giugno 2002 è il 8 marzo 2004 ieri nel capoluogo Campano agguato in pieno c’è tra la folla oltre all’uomo bersaglio dei Killer ferite una donna di 50 anni la sua nipotina di 3 la piccola operato nella notte in condizioni molto gravi Abbiamo appena rientro dotto l’educazione civica scuole vorrei che tornassi anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da €700 quello che ce l’ha di terza mano perché non può permettersela ma sento già ti chiederà lo scandalo e devo che era il Duce ma un paese migliore si costruisce anche con ordine disciplina l’ho detto il Ministero dell’Interno Salvini in un breve comizio della Lega nel Pisano spari nella notte durante una lite tra clienti in una brioche a un uomo di 50 anni ferito da un colpo allasarebbe in pericolo di vita sembra abbia litigato con altri due uno di loro ha estratto la pistola e scrivendo più colpi all’arrivo dei Carabinieri di uomini si erano già allontanati nel catanzarese un cinquantenne accoltellato a morte al culmine di un avverbio fermato un suo Conoscente che avrebbe confessato in netto calo nel 2018 in Italia il disagio economico secondo le ultime tabelle euro state le persone con grave deprivazione materiale erano 5 milioni 35 mila oltre un milione in meno dei 6,1 milioni del 2017 il 8,4% della popolazione a Fronte del 10,1% del 2017 nato migliore dopo il 2010 ed è l’azione materiale grave la difficoltà ad affrontare almeno 4 su 10 spese normali pagare un mutuo riscaldamento mangiare proteine irregolarmente fare una settimana di vacanza avere la macchina a un telefono ancora pagina un Boeing 737 fuori pista Jacksonville Florida ha finito la sua corsa nel fiume limitrofo il Samsung il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo Cuba che aveva a bordo 130sono tra passeggeri ed equipaggio a quanto riferito dai media americani tutti i tratti in salvo anche se una ventina fermano le autorità sono stati trasportati in ospedale in seguito a ferite lievi ed è tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa