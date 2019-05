Ultime Notizie Roma del 05-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 5 maggio Spaziali in forma studio Giuliano Ferrigno che gravano purtroppo le conseguenze del maltempo cinque persone sono finite nelle Mincio con l’auto una è in offerta a Mantova il treno per Milano ha urtato un albero caduto sui binari del treno è in corso Verifiche Tecniche Duomo di Vigevano chiuso questa mattina per la caduta di calcinacci probabilmente a causa del maltempo del forte vento che ha imperversato in serata invernale sotto le Alpi In alcune zone è del genere fino a 500 metri di quota tra i 20 e i 30 cm di neve fresca clima quasi natalizio anche nel Veneto pioggia e freddo in pianura mentre incontrati registra una presenza di 40 cm di neve recuperati La notte scorsa a quasi 4000 metri di quota del Monte Rosa 3 alpinisti francesi che si erano persi sul ghiacciaio piastrelle da casa nuovi lanci di razzi con due persone uccise colpe di Mortalreplica mandando al confine la settima Brigata corazzata ti potrebbero essere affidate le ultime offensive colpito l’ospedale in italiano ordina di continuare i raid contro amate la zia di islamica mettendo che pagheranno un prezzo molto pesante per i loro attacchi che incassa l’appoggio degli Stati Uniti che le sostengono il diritto all’autodifesa il bilancio delle vittime e vede il 9 palestinesi da una parte è un israeliano dall’altra lo sport MotoGP Marc Marquez su Honda ha vinto in Spagna litigate ha preceduto sul traguardo i connazionali Prince and Maverick vinales nel calcio Napoli ha battuto la Fiorentina 10 guadagna tre punti d’oro nella rincorsa alla salvezza ore almeno 2 dell’Udinese che mette pressione anche al Genova che oggi Sfida alla Roma alle 18:00 Grazie per averci seguito le informazioni e torna alla prossima edizione

