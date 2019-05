Ultime Notizie Roma del 05-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in questa domenica 5 maggio in studio Giuliano Ferrigno il leader della Lega Matteo Salvini invita alleato di governo smetterla con le offese quotidiane farebbe meglio se il MoVimento 5 Stelle ci aiutasse a cambiare in meglio questo paese mandando un messaggio a premier Conte ridurre le tasse l’emergenza Nazionale tutto il resto viene dopo prova stoccata però dai 5 Stelle sulla questione Morale il movimento non fa passi indietro e alla le chiediamo di non cambiare sempre discorso ma di tirare fuori le palle su Siri per farlo di mettere la replica poi dell’altro vicepremier Di Maio in chiaro riferimento a Salvini al Forte solo con i deboli abbia coraggio mercoledì al 99% il Consiglio dei Ministri sarà dedicato al caso se spunta un nuovo supertestimone nell’inchiesta sul caso regeni uno dei cinque funzionari del servizio segreto civile di al-sisi Justsequestro raccontano Il Corriere Della serala Repubblica avrebbe parlato di lui l’uomo non si sarebbe accorto di essere ascoltato da un testimone occasionale che ha compreso quanto detto perché conosce la durante la conversazione al tavolo di un capitale egiziana avrebbe confidato che Gianni lo abbiamo sequestrato noi credevamo fosse una spia inglese i PM Romani hanno inviato una nuova rogatoria quindi la cronaca restano estremamente gravi le condizioni della bambina di 4 anni Colpita da un proiettile nella sparatoria di venerdì pomeriggio a napoli, tutorial fai da te collegati al ventilatore meccanico che luogo dell’agguato oggi non al sit-in promosso da un popolo in cammino con numerose adesioni un solo striscione ritorniamo Napoli contro ogni violenza nel segno della solidarietà verso la bambina ultime notizie chiusura un rallentamento oggi nelle partenze dei voli Alitalia in mattinata aeroporto Fiumicino per un problema tecnico corso e servizi informatici della compagnia aerea forniti da idm In sostanza difficoltà nelle operazioni di check-in online e nelle prenotazioni tavoli fatte su piattaforma punti della compagnia hanno poi fattovedi che i sistemi sono ripartiti la situazione sta tornando gradualmente alla normalità è tutto grazie per averci seguito informazione torna alla prossima edizione

