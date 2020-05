Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio al via la frase due delle emergenze virus con un allentamento dei divieti dopo due mesi di Down la città la prova delle nuove misure come ritorno al lavoro di alcuni milioni di cittadini e il permesso di circolazione all’interno delle regioni anche fuori per rientrare la propria residenza traffico più intenso un po’ Ovunque ma in tutti i centri sono scattate anche le nuove misure di sicurezza con controlli nei principali snodi ferroviari e le fermate di bus e metro Nei parchi anche con l’ausilio di droni da Milano partiti i primi treni per il sud Il coronavirus divide l’Italia per mortalità Secondo i dati di un rapporto instrata istituto superiore della sanità a marzo le province più colpite hanno incrementi percentuali dei decessi a tre cifre rispetto ai precedenti 2015-2019 Bergamo con il 568 percento Cremona con il 391 Lodi TrecentoBrescia 291 Piacenza 264 % al centro-sud invece i morti marzo sono stati il 1,8% in meno della media del quinquennio precedente aromatiche registrato meno 9,4 % a livello nazionale a marzo i decessi sono cresciuti del 49 4 a causa del covid-19 dal 20 febbraio al 31 marzo 2020 sono stati 3710 sono 82879 guariti dal coronavirus in Italia secondo la Protezione Civile le vittime sono 29079 più 195 in un giorno malati sotto quota 100 mila meno di 199 in 24 ore e in 200 11938 i contagiati totali con un incremento di 1221 in 24 ore e sono oltre 250mila i nuovie i morti provocati dal coronavirus nel mondo e quanto risulta dai dati della John Hopkins University si tratta di 251365 vittime e 3 milioni 580 mila 247 gli Stati Uniti insegnano 1015 vittime nelle ultime 24 ore il dato più basso da un mese a questa parte intanto la Cina e nel mirino del mondo sull’origine del virus che secondo il segretario di stato americano Mike Pompeo e dare il laboratorio del paese Trapani non c’è un rapporto non sono riusciti a nascondere un errore ha detto il Tycoon Ma lo hai messo lo smentisce tutto indica che il virus è di origine animale la discussione sulla eventuale il campionato di calcio trucchi palazzi della politica Renzi Spadafora non si permette di decidere spetta le camere Salvini dice aprire giugno sarà un disastro e servirà un altro miliardo di aiuti ma in una prima serie di test ha rivelato 10 casi di positività al coronavirus nei club tedeschi di prima e seconda divisione che sperano di riprendere la competizione Maggio Malagò una questione politica io non mettodice dobbiamo rimandare i ragazzi a scuola principalmente per una questione educativa e di crescita personale la scuola deve essere Innanzitutto una risposta alle esigenze educative non è solo una risposta ai bisogni di lavoro delle donne lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture Paola de Micheli a 8:30 Ho parlato con l’amministrazione vini la sua è una proposta presentata allo studio al comitato scientifico e bufera sul Ministro della Giustizia Bonafede tutto il centrodestra chiede le sue dimissioni mentre sto difesa si schiera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che fa sapere di avere piena fiducia in lui e Di Maio scrive su Facebook buona fede ha sempre dimostrato di avere la schiena dritta motivo lo scontro distanza con un’icona dell’antimafia il consigliere del CSM Nino Di Matteo che lo accusa di avergli prima offerto nel 2018 la guida delle Carceri e poi aver fatto marcia indietro dopo che alcuni avevano rivelato le preoccupazioni dei boss per una simile prospettiva labbra una terapia sperimentale al San Matteo di Pavia contro il codice 19 una terapia che a costi ridotti Osserva il primario Cesare Perotti che stavestiti molto promettenti secondo l’azienda tacchi funzionano gli anticorpi generati nei topi del vaccino italiano lo indicherebbero i test eseguiti nel laboratorio di virologia dell’ Istituto Spallanzani Maps in una nota lo stesso Spallanzani non è ancora possibile giungere a conclusioni di qualunque natura sull’efficacia del candidato vaccino con te il mondo deve cooperare per le cure contro il virus fonderlaien dalla Commissione miliardo di euro per il vaccino è stata anche una giornata faticosa per le borse europee con 195 miliardi di euro di capitalizzazione bruciati seduta molto pesante per Piazza Affari indice Fit MIB ha chiuso a meno 3 70% male il comparto auto Secondo i dati del Ministero dei Trasporti sono soltanto 4279 le auto vendute ad aprile in Italia con un crollo del 97 e 55% rispetto allo stesso mese del 2019 nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni sono in tutto 351000

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa