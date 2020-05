Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio fase 2 bilancio della prima giornata dopo il down ma senza in liberitutti elemento significativo della prima giornata del posto lontano e che non ci sono state criticità in Italia senso civico e rispetto delle regole da nord a sud i mezzi pubblici di trasporto non hanno subito l’assalto dei cittadini A differenza dei parchi pubblici che invece sono stati la meta preferita di famiglia Runner controlli serrati Nelle stazioni ferroviarie a partire da Napoli Centrale Gualtieri per il via alle imprese sul tavolo 750 miliardi di garanzia in riunione notturna di montegualtieri altri ministri sul viale Maggio ho chiesto a INPS un approfondimento sulle fatture della cassa integrazione Intanto il ministro Gualtieri riferisce su Viale impresa le commissioni finanze e attività produttive della camera la Germania decide oggi il l’acquistoacquisto di Bond sulla bici è oggi la Corte Costituzionale tedesca deciderà sulla legalità degli acquisti di obbligazioni da parte della BCE a rischio ogni tentativo di solidarietà europea con piani di aiuto contro il coronavirus mese di marzo 2020 registra in Italia il 49,4% di decessi in più rispetto al marzo 2019 quanto rivela il rapporto Istat impatto dell’epidemia sulla mortalità arredato insieme all’istituto superiore di sanità su un campione di 6866 comuni è ancora coronavirus all’estero nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti ha fatto 1015 vittime dato più basso da un mese a questa parte quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University che questa era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa