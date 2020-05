Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio avvia la fase 2 dell’emergenza Virus e città la prova delle nuove misure traffico più intenso un po’ Ovunque ma in tutti i centri sono scattate anche le nuove misure di sicurezza con controlli nei principali snodi ferroviari alle fermate di bus e metro nei parti anche con l’ausilio di droni da Milano partiti i primi treni per il sud con i dati di un rapporto Istat istituto superiore della sanità a marzo le province più colpite hanno incrementi percentuali dei cessi a tre cifre rispetto ai precedenti 2015/2019 sono 82879 guariti dal coronavirus in Italia secondo la Protezione Civile le vittime sono 29079 con un incremento di 195 in un giorno i malati scendono sotto quota 100.000 oltre 250mila i morti provocati dal coronavirus nel mondo gli Stati Unitiun 1015 vittime nelle ultime 24 ore il dato più basso da un mese a questa parte per quanto riguarda il mondo della scuola la ministra dell’Istruzione a Torino Torna sulla sua proposta di partenza a settembre Ma precisa che per i più piccoli la scuola potrà aprirsi al territorio sfruttare i parchi ville e Teatri spazi di associazione realtà che collaborano con le scuole dobbiamo rimandare i ragazzi a scuola principalmente per una questione educativa e di crescita personale propone in Lil Ministro delle Infrastrutture Paola de Micheli a 8:30 la scuola deve essere Innanzitutto una risposta alle esigenze educative non è solo una risposta ai bisogni di lavoro delle donne sul tema abbiamo sentito anche l’onorevole Maria deputata di Forza Italiache sarà il futuro dei nostri bambini dei nostri ragazzi rispetto al all’inizio delle attività scolastiche dal mese di settembre abbiamo una ministra che è una cosa Oggi mi ha detto Mi ha detto un’altra anche sulla su come riprendere sulle modalità di ripresa delle attività didattiche parlando di un didattica Miss Sunshine parti presenza e in parte on-line quindi non più doppi turni così come e si paventava nei giorni scorsi ma la metà di dentix e per metà settimana della scuola e per metà invece sarà collegata a distanza tu fai queste notizie alternate un’altra chiaramente gli stabilizzano ancora di più le nostre le nostre famiglie ma devo dire anche i nostri figli soprattutto a quella fascia degli adolescentiA parte le prime settimane del piacere diciamo così di stare di stare in casa quindi non andare Di non recarsi a scuola e poi ti sono resi conto Comunque oltre che di crescita ma soprattutto di quello che è stato un vuoto di contatti insegnante quindi in una crescita Comunque così diciamo spezzata all’improvviso quello che era una vita ordinaria di invalidità ordinaria anche loro Dunque il e poi per non parlare dei Minori i minori che sono stati bambini sono stati dimenticati durante questi questi 60 giorni voglio anche fare una parentesi che poi la riprenderòfatto nei mesi scorsi di tutte tanti minori che sono vivono delle situazioni di grave disagio di chi anche diciamolo una volta per tutte anche delle situazioni di violenza personale Quindi mettiamo a tutti quei bambini che non ha voce per gridare il proprio disagio che stanno vivendo Giusy tra le quattro mura di una casa non sempre amica un po’ di spazio della scuola anche i tanti antipasti per interni mai utilizzati per poter fare anche delle delle attività all’aperto e e poi per i più piccoli Chiaramente abbiamo delle

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa