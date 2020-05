Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione e da Roberta fra gli italiani hanno mostrato complessivamente un grande senso di responsabilità nella reazione dei cittadini ho colto grande voglia di ripartire ma anche consapevolezza che bisogna farlo nel rispetto delle regole così in un’intervista al quotidiano on-line affaritaliani.it del premier Giuseppe Conte gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si sono svolti senza eccessivi disagi è un primo passo incoraggiante ma non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia fino al 18 al 3 maggio saranno in vigore le misure contenute nell’ultimo dpcm le regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati aggiunto Fonte con il rispetto delle regole sono fiducioso che la turba epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuniessilor Luxottica chiude il primo trimestre con i ricavi consolidati a 3784 milioni di euro in calo del 10,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è una buona tenuta nell’attuale scenario di crisi globale lo si legge in una nota del gruppo delle lenti e delle montature per affari apre in deciso rialzo il MIB in avvio Segna un + 1,49 % quota 17288 punti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti coronavirus ha fatto 1015 il dato più basso da un mese a questa parte emerge dai dati della John Hopkins University Sono pazze le tesi del segretario di stato americano Mike Pompeo in merito all’origine in un laboratorio cinese del coronavirus ribadite domenica in una intervista Lady Sì lo riportano i media ufficiali cinesi Ma ora la Cina e nel mirino del mondo e Trump annuncia un rapporto Penso che i cinesi abbiano fatto un errore hanno cercato dimandarlo ma non ci sono riusciti afferma il presidente americano precisando che la Cina ha consentito che il coronavirus sta si diffondesse nel nostro paese è in altri pezzi di Jumping è una brava persona ma non sarebbe mai dovuto accadere Trump annuncia che a breve sarà diffuso un rapporto americano sulla coronavirus e la Cina corruzione peculato falso contrabbando traffico internazionale di rifiuti questi reati di cui dovranno rispondere 69 persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Salerno ed è seguita da oltre 250 militari della guardia di finanza l’operazione riguarda anche le province di Avellino Caserta il Napoli e riguarda i reati commessi nell’area portuale Salernitana il provvedimento riguarda funzionari doganali personale sanitario per i dipendenti di società operanti nel porto di Salerno indagati a vario titolo in concorso per ipotesi di peculato corruzione favoreggiamento personale falso traffico di influenze illeciteabusiva a sistemi informatici e ricettazione contrabbando e traffico internazionale di rifiuti per ora ci fermiamo qui grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime date

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa