Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli La Corte Costituzionale tedesca accolto in parte il ricorso contro l’acquisto di titoli di stato da parte della BCE venuti a partire dal 2015 dando alla corte i programmi di acquisti di Bond contrattano le competenze della stessa BCE serve prima volta nella storia della Repubblica tedesca l’organo principale della giustizia del paese afferma che le misure prese da un organo europeo non sono coperte dalle competenze europee per questo non potrebbero avere invalidità in Germania la corte chiede alla BCE di giustificare il suo agire il governo tedesco sulla base della loro responsabilità di direzione aggiungere sono tenuti ad attivarsi nei confronti del pspp La Corte Costituzionale tedesca da 3 mesi di tempo alla BCE per fare chiarezza sul programma italianicomplessivamente un grande senso di responsabilità nella reazione dei cittadini ho colto grande voglia di ripartire di suoi premier Giuseppe Conte fino al 17 maggio saranno le misure contenute nell’ultimo dpcm le regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati aggiunto con il rispetto delle regole sono fiducioso che la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori non ignoro le richieste di Alcune regioni e di alcune particolari categorie di anticipare l’apertura delle rispettive attività siamo al lavoro anche per questo lei sempre come prioritario l’interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini una crisi degli effetti così violenti deve portare un ripensamento profondo del modello di sviluppo è un momento di molte politica rispetto al periodo pre covid 19 servono subito misure orientate a far rimbalzare avanti il paese scongiurando il semplice ritorno al passato ea prepararsi ad affrontarefuture così portavoce della Swiss Enrico Giovannini che presenta il nuovo rapporto dell’ Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile politiche per fronteggiare la crisi da covid 19 e realizzare l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile parliamo di trasporti a marzo sono stati cancellati due voli sotto i passeggeri sono diminuiti del 85 % rispetto allo stesso mese dell’anno scorso Il dato è stato diffuso oggi dall’istat ha Franca Valeri il premio David speciale 2020 l’attrice 100 anni il prossimo 31 luglio riceverà il riconoscimento al 8 maggio durante la sessantacinquesima edizione del premio David di Donatello in diretta alle 21:25 su Raiuno condotta da Carlo Conti lo annuncia a Piera Detassis a presidente e direttore artistico Accademia del cinema italiano premi David di Donatello in accordo con il consiglio direttivo ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa