Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli La Corte Costituzionale tedesca ha accolto in parte il ricorso contro l’acquisto di titoli di stato da parte della BCE venuti a partire dal 2015 quando alla corte i programmi di acquisto di Bond contrastano le competenze della stessa bici è per la prima volta nella storia della Repubblica tedesca l’organo principale della giustizia nel Paese afferma che le misure prese da un organo europeo non sono coperti dalle competenze europee per questo non potrebbero avere invalidità in Germania la corte chiede alla BCE di giustificare il suo giro il governo tedesco sulla base della loro responsabilità e grazione aggiungere sono tenuti ad attivarsi nei confronti del PSP La Corte Costituzionale tedesca da 3 mesi di tempo alla BCE per fare chiarezza sul programmasu questo abbiamo sentito il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole sentiamo termini comportamentali e di distrutto atteggiamento generale una conferma del resto rispetto a quanto già palesato si schiudono pochi turisti eccezioni nel corso della fase 1 del contatto da dire in tempi non sospetti non era Tuttavia la battaglia sanitaria tanto a spaventarsi quando la guerra economica che ne sarebbe seguita in questo momento come dicevano le chiacchiere stanno a zero servono soldi liquidi dai mettere nelle tasche di imprese e famiglie aprendo in modo che ci arriverò subito e senza fronzoli o ostacoli di sorta da questo punto di vista del quale Parlavamo con forza di più ciò che ti consideri come la pioggia di denaro che serve deve finire nelle tasche di tanti con controlli Decisamente sìdopo rispetto al Canonico in queste emergenze tutt’altro che brucia anteprima che finirebbe col renderli quei lacci e lacciuoli pure tutti e sei tutto da slegare è arrivato il momento soccorrere Milan e per i cittadini di ripagare la fiducia con un atteggiamento leale è lontano da tutto quello che è consorteria a fare fine a se stesso o peggio criminalità organizzata è arrivato il momento in una parola della Civiltà del resto L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro e dunque sulla velocità in buona fede dei propri cittadini non c’è una legge di Bari Foggia poche regole chiare ci saranno tutti chiudiamo parlando di scuola la scarsità di docenti titolari si fa sentire tutti gli scolastici per quale motivo il Ministero dell’Istruzione di bandire concorsi in prevalenza per alcuni a discapito di altri non è dato sapere così il sindaco ANIEFuna nota sentiamo il presidente Marcello Pacifico ANIEF Innanzitutto la possibilità di reclutare i precari immediatamente dal primo settembre attraverso l’istituto una vecchia proposta dei 5 Stelle che però ho da proporre per poter assumere tutti i precari al di là dei concorsi per titolo dell’Istituto concorsi per titoli bisogna farlo Quindi speriamo che il governo della maggioranza con questo aggiornamento delle gare abbiamo sempre chiesto da sempre anche corsi di specializzazione in riabilitazione Per il personale con 36 mesi di servizio o il riconoscimento del lavoro svolto nelle scuole private paritarie tutti emendamenti anche la salvaguardia rispetto ai concorsi che sono stati banditi per dirigente scolastico al contenzioso vigente tutti elementi 100Dinfanzia e primaria le nostre diplomate magistrali e chi ha avuto Comunque la soluzione con riserva che ha superato Con anno di prova E che ha avuto un contratto per garantire il prossimo anno scolastico il recupero degli apprendimenti sono tantissime proposte che fa fatta una parte 30 sono dei dati in più di 200 emendamenti nelle proposte in Speriamo che la politica Finalmente un buon senso è importante questo in un momento in cui la ne sono messi inviato si pone sempre al confronto con le amministrazioni oggi ascolterai mi metto dell’università sulla fase 2 per enti di ricerca accademie conservatori atenei siamo parteciperanno all’incontro Fra due giorni incontreremo il ministro ha sottolineato il sindacato oceani e se c’è la cosa importante è trovare delle soluzioni perché se no l’alternativa saranno sempre

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa